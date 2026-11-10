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Çerkeş'te kar sürprizi: yaz lastikli sürücüler yollarda mahsur kaldı

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde yoğun kar yağışı Işık Dağı çevresinde ulaşımı etkiledi; yaz lastiğiyle yola çıkan onlarca araç mahsur kaldı, kazalar yaşandı.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 14:16

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Çerkeş'te kar sürprizi: yaz lastikli sürücüler yollarda mahsur kaldı

etkili kar yağışı ulaşımı aksattı:

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı, özellikle Işık Dağı mevkiinde ulaşımı olumsuz etkiledi. İlçenin yüksek kesimlerinde yağan kar yolları kayganlaştırdı ve görüş mesafesini düşürdü.

sürücüler yolda mahsur kaldı:

Kar nedeniyle yaz lastiği ile yola çıkan onlarca otomobil yolda mahsur kaldı. Kış lastiği takmayan otomobil sürücüleri yolda mahsur kalarak zor anlar yaşadı ve trafikte aksamalar meydana geldi.

kazalar ve ulaşımda aksama:

Bazı araçlarda kayma sonucu kazalar yaşandı; olaylar bölgesel ulaşımda gecikmelere yol açtı. Yoğun karın etkili olduğu yüksek kesimlerde sürücülerin tedbirli olması gerektiği gözlendi.

ÇANKIRI’NIN ÇERKEŞ İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN YOĞUN KAR YAĞIŞI SEBEBİYLE YAZ LASTİĞİ İLE YOLA ÇIKAN...

ÇANKIRI’NIN ÇERKEŞ İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN YOĞUN KAR YAĞIŞI SEBEBİYLE YAZ LASTİĞİ İLE YOLA ÇIKAN ONLARCA OTOMOBİL YOLDA MAHSUR KALIRKEN BAZI ARAÇLARDA KAZA YAPTI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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