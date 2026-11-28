Haburman köprüsünde sonbahar manzarası

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde yer alan Artuklu eseri Haburman Köprüsü, sonbahar mevsiminin getirdiği renklerle kartpostallık görüntüler oluşturuyor. Yaprakların sararmasıyla köprünün taş dokusu bir araya gelerek ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Doğanın renk paleti ve köprünün dokusu:

Yaprakların sararması ile oluşan muhteşem manzara, köprünün çevresiyle bütünleşiyor. Altından geçen Sinek Çayı ile kurulan kompozisyon, fotoğraf karelerine yansıyan doğal bir tablo izlenimi veriyor.

Turistik değer ve ziyaretçi ilgisi:

Yılın dört mevsimi farklı bir görünüm kazanan tarihi Haburman Köprüsü, sonbaharda ayrı bir güzel oluyor. Her yıl ilçenin tarihi ve doğal güzelliklerini görmek isteyen binlerce ziyaretçi, bu tablo misali manzaraları seyretme fırsatı yakalıyor.

Bin yıllık heybeti ile bölgenin simgelerinden biri olan köprü, Sinek Çayı akarsuyunun altından geçmeye devam ederek tarih ve doğayı bir arada sunuyor.

DİYARBAKIR’IN ÇERMİK İLÇESİNDE BULUNAN ARTUKLU ESERİ TARİHİ HABURMAN KÖPRÜSÜNDE SONBAHAR MEVSİMİNDE KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER OLUŞTU.