Çermik'te kışlık destek

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde faaliyet gösteren Yetimler Vakfı temsilciliği, ilçe genelinde ihtiyaç sahibi çocuklara yönelik bir kıyafet dağıtımı gerçekleştirdi. Yapılan organizasyonla 55 yetim çocuk yeni kışlık giysilerle buluşturuldu.

yerel esnafa katkı ve çocukların seçim hakkı:

Vakfın, ilçedeki giyim mağazalarıyla yaptığı anlaşmalar sayesinde yardım hem çocukların beğendiği kıyafetleri seçebilmesine olanak tanıdı hem de yerel esnafa ekonomik destek sağlandı. Bu yöntemle yardımların hem ihtiyaç sahiplerine hem de bölge ekonomisine doğrudan katkı sunması hedeflendi.

vakfın çalışmaları ve çağrı:

Çermik Yetimler Vakfı temsilcisi Fikri Akkılıç, Yetimler Vakfı olarak yetim ailelere yetim aylığı, gıda, kırtasiye ve diğer ihtiyaçlarında destek verdiklerini belirtti. Akkılıç, vakfın veren el ile alan el arasında köprü işlevi gördüğünü vurgulayıp, daha fazla yetim aileye ulaşabilmek için hayırseverlerin desteğine ihtiyaç duyduklarını ifade etti.

Yardımdan yararlanan çocuklar da destek veren hayırseverlere teşekkür etti.

DİYARBAKIR'IN ÇERMİK İLÇESİNDE YETİMLER VAKFI TEMSİLCİLİĞİ 55 YETİM ÇOCUĞA KIŞLIK KIYAFET YARDIMINDA BULUNDU.