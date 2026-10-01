Ceviz festivaliyle Kaman cevizini sahneye çıkaracaklar

Hazırlıklar sürüyor:

Kırşehir’in Kaman ilçesinde geleneksel hale gelen Ceviz Festivali için hazırlıklar yoğun bir tempoda devam ediyor. Kaman Belediyesi tarafından yürütülen çalışmaların odağında, ilçenin önemli tarımsal değeri olan Kaman cevizinin tanıtılması bulunuyor. Festival, hem ilçe halkıyla buluşmayı hem de çevre illerden gelecek ziyaretçilere ev sahipliği yapmayı hedefliyor.

Etkinlik programı ve stant düzeni:

Festival kapsamında üreticilerin ürünlerini doğrudan tanıtabilecekleri stant alanları oluşturulacak. Ayrıca çeşitli kültürel ve sosyal etkinliklerin düzenlenmesi planlanıyor; bu programların amacı, Kaman’ın yöresel değerlerini geniş kitlelere anlatmak ve yerel üretimi görünür kılmak. Hazırlıklar, üreticilerin beklentileri göz önünde bulundurularak şekillendiriliyor.

Başkanın takip ve vurgu ettiği noktalar:

Kaman Belediye Başkanı Emre Demirci, festival hazırlıklarını yakından takip ettiğini belirtti. Başkan Demirci, festivali Kaman cevizinin tanıtımı ve ilçenin kültürel değerlerinin öne çıkarılması için önemli bir fırsat olarak değerlendirdiklerini vurguladı. Çalışmaların, ilçe halkının beklentileri doğrultusunda yürütüldüğüne dikkat çekildi.

Açılış ve tarih bilgisi:

35. Ceviz Festivali, 9, 10, 11 Ekim tarihlerinde düzenlenecek ve açılış töreni Cumhuriyet Meydanında gerçekleştirilecek. Festivalin, Kaman’ın tarımsal kimliğini ve yöresel zenginliklerini daha geniş bir izleyici kitlesine taşıması hedefleniyor. Belediye yetkilileri, organizasyonun hem üreticilere hem de ziyaretçilere yarar sağlaması için hazırlıkları tamamlamaya çalışıyor.

Sonuç olarak, 35. Ceviz Festivali, Kaman’ın yerel üretimini ve kültürel değerlerini tanıtmak üzere planlanan kapsamlı bir etkinlik olarak öne çıkıyor; hazırlıklar tamamlandığında ilçe gündeminde önemli bir yere sahip olması bekleniyor.

KIRŞEHİR'İN KAMAN İLÇESİNDE GELENEKSEL OLARAK DÜZENLENEN CEVİZ FESTİVALİ İÇİN HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR. İLÇENİN ÖNEMLİ TARIMSAL DEĞERLERİNDEN BİRİ OLAN KAMAN CEVİZİNİN TANITILMASI VE FESTİVALİN VATANDAŞLARLA BULUŞMASI İÇİN KAMAN BELEDİYESİ TARAFINDAN ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜLÜYOR.