Çevredekilerin müdahalesiyle kontrol altına alınan araç yangını

Kahramanmaraş’ın Nurhak ilçesi TOKİ 1. Etap konutları mevkiinde park halindeki bir otomobilin motor kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Araçtan yükselen alevler ve yoğun dumanı fark eden çevredeki vatandaşlar, yangının büyümesini önlemek için araca toprak dökerek ilk müdahalede bulundu.

olayın gelişimi:

Vatandaşların erken fark edip müdahale etmesi üzerine alevler kısa sürede kontrol altına alınamadıysa da yayılarak tehlikeyi artırmadı. İhbarın yapılmasının ardından kısa sürede olay yerine sevk edilen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile polis ekipleri müdahaleyi devraldı. İtfaiye ekipleri yangına yönelerek soğutma çalışmaları yaptı ve alevleri tamamen söndürdü.

müdahale ve sonuç:

Yangının zamanında fark edilmesi ve hem vatandaşların hem itfaiyenin koordineli müdahalesi, alevlerin yakınlardaki LPG'li araçlara sıçramasını engelledi; olası büyük bir facia önlendi. Olayda yaralanma bildirilmezken, söndürülen araçta maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni yetkililerce araştırılıyor.

Olay, toplumsal duyarlılığın ve hızlı müdahalenin benzeri vakalarda hasarı azaltmada ne denli belirleyici olduğunu bir kez daha gösterdi. Yerel birimlerin koordineli çalışması sayesinde kısa sürede kontrol sağlanması, çevredeki güvenliği korudu.

KAHRAMANMARAŞ’IN NURHAK İLÇESİNDE PARK HALİNDEKİ BİR OTOMOBİLİN MOTOR KISMINDA ÇIKAN YANGIN, ÇEVREDEKİ VATANDAŞLARIN TOPRAK DÖKEREK YAPTIĞI İLK MÜDAHALE VE KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE EKİPLERİNİN ÇALIŞMASIYLA YAKINDAKİ LPG’Lİ ARAÇLARA SIÇRAMADAN SÖNDÜRÜLDÜ.