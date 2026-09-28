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Çevreye değer katanlara ödül: farkındalık ve ortak sorumluluk öne çıktı

İstanbul Çevre Konseyi'nin 2026 ödül töreninde 16 kişi ve kurum, iklim, su, orman ve farkındalık çalışmaları nedeniyle ödüllendirildi; ortak sorumluluk vurgulandı.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 10:45

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EDİTÖR: Aslı Han

Çevreye değer katanlara ödül: farkındalık ve ortak sorumluluk öne çıktı

Törenin amacı ve katılımcılar:

İstanbul Çevre Konseyi tarafından düzenlenen 2026 Yılı Çevre Ödülleri Töreni, çevrenin korunmasına katkı sunan kişi, kurum ve kuruluşların çalışmalarını görünür kılmak amacıyla Ataşehir'deki MAREV tesislerinde gerçekleştirildi. Törene kamu kurumları, belediyeler, medya kuruluşları, özel sektör temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

ödül verilen çalışmalar ve teslim eden isimler:

Konsey bu yıl farklı alanlarda katkı sunan 16 kişi ve kurumu ödüle layık gördü. Ödüller, İstanbul Çevre Konseyi Onursal Başkanı Zafer Murat Çetintaş ile Konsey Başkanı Seyfullah Atçı tarafından takdim edildi; törene ayrıca Aydın Ağaoğlu gibi konsey yönetiminden isimler de katıldı. Atçı, ödüllerin sadece bir takdir belgesi olmadığını, iyi uygulamaların yaygınlaşmasını teşvik ettiğini vurguladı.

ödüllerin odağı: farkındalık ve sürdürülebilirlik:

Tören kapsamında ödül alanlar arasında kamu kurumları ve yerel yönetimlerin yanı sıra çevre alanında çalışan kuruluşlar, akademisyenler ve medya mensupları bulunuyor. Konsey, verilme gerekçeleri arasında sadece çevrenin korunmasına yönelik uygulamalar değil, aynı zamanda çevre sorunlarını kamuoyuna taşıyarak farkındalık oluşturan çalışmalara da özel yer verdiğini belirtti.

Ödül değerlendirmelerinde öne çıkan konu başlıkları arasında iklim değişikliği, su kaynaklarının korunması, ormanlar, biyolojik çeşitlilik, denizlerin korunması, hava kalitesi ve sıfır atık uygulamaları yer aldı. Medyanın rolüne dikkat çekilerek, haberler ve yayınlar yoluyla çevre sorunlarının görünür kılınmasının toplumda duyarlılık yaratmadaki önemi tekrarlandı.

Konseyin mesajı ve geçmiş perspektif:

1998 yılında kurulan İstanbul Çevre Konseyi, kuruluş amaçları doğrultusunda İstanbul'un tarihi, kültürel ve doğal değerlerinin korunması ile sağlıklı ve yaşanabilir bir çevrenin geliştirilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Konsey, tören vesilesiyle çevrenin korunmasının yalnızca kamu kurumlarının veya çevre kuruluşlarının değil, toplumun tüm kesimlerinin ortak sorumluluğu olduğuna dikkat çekti.

Sonuç olarak tören, farklı sektörlerden örnek uygulamaların aynı platformda buluştuğu bir paylaşıma dönüştü; ödüller hem yapılan çalışmaları görünür kıldı hem de benzer projelerin yaygınlaşması için bir teşvik mekanizması olarak sunuldu.

İSTANBUL ÇEVRE KONSEYİ TARAFINDAN DÜZENLENEN 2026 YILI ÇEVRE ÖDÜLLERİ, TÖRENLE SAHİPLERİNE...

İSTANBUL ÇEVRE KONSEYİ TARAFINDAN DÜZENLENEN 2026 YILI ÇEVRE ÖDÜLLERİ, TÖRENLE SAHİPLERİNE VERİLDİ

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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