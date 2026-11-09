Çevreyolunda üst geçidi kullanmayan yayanın zincirleme kazaya yol açması

Şeker Köprüsü mevkiinde trafik durdu:

Eskişehir'de çevre yolunda Ankara istikametinden Bursa istikametine giden araçların önünde aniden beliren bir yaya zincirleme kazaya neden oldu. Olay, Şeker Mahallesi'ndeki Şeker Köprüsü mevkiinde gerçekleşti.

İddialara göre yaya, yakın mesafedeki üst geçidi kullanmayıp refüjden karşıya geçmeye çalıştı. Bu durumu gören önündeki sürücü, yayaya çarpmamak için ani fren yaptı; arkadan gelen bazı araçlar ise duramayarak birbirine çarptı.

Kaza anı araç kamerasında:

Olay anı, trafikte ilerleyen başka bir otomobilin araç kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde yayayı refüjden karşıya geçmeye çalışırken, sürücünün ani fren yaptığı ve ardından arkadan gelen araçların birbirine çarparak zincirleme kazaya karıştığı görülüyor.

İnceleme ve hasar durumu:

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. Yayanın yara almadığı öğrenilirken, kazaya karışan araçlarda maddi hasar meydana geldi. Yetkililer, üst geçit ve yaya geçitlerinin trafik güvenliği açısından önemine dikkat çekti.

ESKİŞEHİR'DE ÇEVREYOLUNDA YAKININDAKİ ÜST GEÇİDİ KULLANMAYARAK YOLUN KARŞISINA GEÇMEYE ÇALIŞAN YAYA ZİNCİRLEME KAZAYA NEDEN OLURKEN, O ANLAR ÇEVREDEN GEÇEN BAŞKA BİR OTOMOBİLİN ARAÇ İÇİ KAMERASINA YANSIDI.