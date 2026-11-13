çevrimiçi tuzak: eskort siteleri aracılığıyla dolandırıcılık yapan dört kişi yakalandı

operasyonun kapsamı:

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, eskort siteleri üzerinden gerçekleştirildiği tespit edilen dolandırıcılık olaylarına ilişkin Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ile Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Yapılan ön incelemelerde, çok sayıda vatandaşın bu platformlar aracılığıyla mağdur edildiği belirlendi ve soruşturma genişletildi.

eş zamanlı baskınlar ve aramalar:

Soruşturma kapsamında Aydın ve Sakarya illerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskınlarda adreslerde ayrıntılı arama yapıldı; ekipler, dijital delil niteliği taşıyabilecek cihazlara yoğunlaştı ve elde edilen materyaller üzerinde inceleme başlatıldı.

ele geçirilenler ve deliller:

Adreslerde yapılan aramalarda 10 cep telefonu, 2 dizüstü bilgisayar ve 5 tablet ele geçirildi. Aramalarda ayrıca 1 gram kubar esrar ile 1 adet esrar öğütücü aparatı bulundu. Elde edilen dijital veriler ve cihazlar, soruşturmanın ilerleyen safhalarında delil olarak incelenecek.

gözaltılar ve soruşturmanın gidişatı:

Operasyonda Z.D.Ş. (22), D.A. (44), İ.B. (34) ve B.M.E. (27) isimli dört şüpheli gözaltına alındı. Jandarma ekipleri, mağdur sayısının tespiti ve olayların organizasyon zincirinin açığa çıkarılması için soruşturmaya devam ediyor. Gözaltı işlemleri ve delil incelemelerinin sonuçlarına göre soruşturmanın bir sonraki adımları belirlenecek.

AYDIN'IN KUŞADASI İLÇESİNDE ESKORT SİTELERİ ÜZERİNDEN ÇOK SAYIDA VATANDAŞI DOLANDIRDIĞI BELİRLENEN ŞÜPHELİLERE YÖNELİK AYDIN VE SAKARYA'DA DÜZENLENEN OPERASYONDA 4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI.