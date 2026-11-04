Ceylanpınar'da tırın çarptığı traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi

Olayın gerçekleştiği yer ve araçlar:

Edinilen bilgilere göre kaza, Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ile Akçakale ilçelerini birbirine bağlayan karayolunun Karataş mevkiinde meydana geldi. 47 AEA 577 plakalı tırı kullanan Abdülhalim Ç. aynı yönde seyir halindeki ve römork takılı durumda olan traktöre arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisi ve müdahale:

Çarpmanın şiddetiyle traktörün römorku devrildi, traktör sürücüsü yola savruldu. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı müdahalede, traktör sürücüsü Hamdo Yedek (44)’in yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Soruşturma ve kayıtlar:

Kaza yerinde jandarma ekipleri inceleme başlattı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor ve yetkililer kazanın nedenine ilişkin çalışmalarını sürdürüyor. Kazaya karışan tarafların kimlik ve araç bilgileri olay tutanaklarına geçirildi.

Olayın detaylarına ilişkin resmi açıklamalar ve soruşturma sonuçları yetkili merciler tarafından paylaşılacak.

ŞANLIURFA’NIN CEYLANPINAR İLÇESİNDE TIRIN ARKADAN ÇARPTIĞI TRAKTÖRÜN SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ.