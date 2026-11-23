Düzce'de 24 Kasım öncesi çiçek telaşı:

24 Kasım Öğretmenler Günü öncesinde Düzce'deki çiçekçiler, artan taleplere yetişmek için hazırlıklarını yoğunlaştırdı. Öğrenci ve veliler, öğretmenlerine anlamlı bir armağan vermek için son dakikaya bırakılan siparişlerle çiçekçilere yöneliyor. İşletmeler, stok ve sunumlarını güçlendirerek farklı bütçelere uygun alternatifler sunuyor; tercihe göre fiyatlar 500 TL'den başlıyor.

Yerel çiçekçi Hasan Çetin, her yıl olduğu gibi bu yılda yoğun bir çalışma içinde olduklarını belirterek, çeşitliliğe ve sunuma ağırlık verdiklerini söyledi. Çetin, sürecin sorunsuz ilerlemesi için siparişleri önceden toparladıklarını ve hazırlıkları planlı yürüttüklerini ifade etti.

Sipariş profili ve ortak talepler:

Çetin, son yıllarda müşteri profilinde belirgin bir değişim gözlemlediklerini aktardı. Önceden öğrencilerin bireysel siparişlerinin daha yaygın olduğunu söyleyen Çetin, artık sınıf velilerinin ortak siparişlerinin öne çıktığını belirtti: "Biz de bu gruplara hazırladığımız çiçeklerin görsellerini gönderiyoruz. Görseller incelenip beğenildikten sonra veliler ortak bir karara varıyor ve siparişlerini oluşturuyor. Süreç genellikle bu şekilde ilerliyor." Bu yöntem, hem maliyeti bölüştürüyor hem de daha büyük, gösterişli aranjmanların tercih edilmesine imkân tanıyor.

Tercihler: buket, orkide ve aranjmanlar:

Öğretmenler Günü'nde en çok tercih edilen ürünlerin başında çiçek buketleri geliyor; orkide ve çeşitli çiçek aranjmanları da yoğun ilgi görüyor. Çetin, öğretmenlerin hem bilgi hem de değer kazandırma rolleri nedeniyle toplum tarafından daha çok takdir edildiğini vurgulayarak, bu özel günde hediye tercihinin de bu takdiri yansıttığını söyledi. "Her yıl olduğu gibi birbirinden güzel buketler, orkideler ve sukulentler hazırladık. Müşterilerimizin taleplerini karşılamak için çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz," diyen Çetin, tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı ve iyi dileklerini iletti.

ÖZELLİKLE ÇİÇEK BUKETLERİ, ORKİDELER VE ÇEŞİTLİ ARANJMANLAR YOĞUN İLGİ GÖRÜYOR. ÖĞRETMENLER GÜNÜ ÖNCESİNDE YAPILAN HAZIRLIKLARI VE SİPARİŞLERDEKİ YOĞUNLUĞU DEĞERLENDİREN ÇİÇEKÇİ HASAN ÇETİN, HER YIL OLDUĞU GİBİ BU YIL DA MÜŞTERİLERİN TALEPLERİNİ KARŞILAMAK İÇİN YOĞUN MESAİ HARCADIKLARINI BELİRTTİ.