Dolar 49,9355 +0,05%
Euro 55,7588 -0,03%
Bist 10.759,56 -3,63%
Altın Gram 6.259,54 -3,29%
EUR/USD 1,1166 -0,13%
Brent Petrol 113,43 +2,37%
--°

Çiçekli köyünde toprak kaymasının vurduğu yol onarılıyor

Tuzluca Çiçekli köyünde yoğun yağışların yol açtığı heyelan sonrası İl Özel İdaresi ekipleri, köy yolunu ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

GİRİŞ: 01 Kasım 2026 - 23:23

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Çiçekli köyünde toprak kaymasının vurduğu yol onarılıyor

Çiçekli köyünde toprak kaymasının vurduğu yol onarılıyor

Tuzluca ilçesine bağlı Çiçekli köyünde etkili olan yoğun yağışlar heyelana ve toprak kaymasına yol açtı. Meydana gelen tahribat sonucunda köy yolunda hasar oluştu ve ulaşımda aksama meydana geldi.

çalışmaların yürütülüşü:

Hasarın tespiti sonrası bakım ve düzenleme çalışmaları başlatıldı. İl Özel İdaresi ekipleri, yolun yeniden kullanılabilir hale getirilmesi için temizlik, dolgu ve yol düzenleme işleri gibi müdahaleleri aralıksız sürdürüyor.

hedef ve durum değerlendirmesi:

Yapılan işlemlerin öncelikli hedefi, köy yolunu yeniden ulaşıma elverişli hâle getirmek olarak ifade ediliyor. Ekiplerin çalışmaları devam ederken, yol üzerindeki tahribatın giderilmesi için planlanan bakım çalışmaları uygulanıyor.

IĞDIR&#039;IN KÖYLERİNDE HEYELAN SONRASI ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

IĞDIR'IN KÖYLERİNDE HEYELAN SONRASI ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Sarımsaklı sahilinde düzen ve hijyeni artırma çalışması
images

Marmaris'te sağanak ulaşımı vurdu: yollar çöktü, araçlar mahsur kaldı
images

Meram Bağları sonbaharın renkleriyle hafta sonuna ayrı bir hava kattı
images

Kartaldere köyünde tarladan çıkan 1 metre boyundaki kabak ilgi çekti

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Karaburun'da şarampole yuvarlanan otomobilde dört kişi yaralandı

Sakarya'da onarılan tüp evde alev aldı, aile bahçeye attı

Asar köyünde alevler bir evi kullanılmaz bıraktı, iki kişi hastanelik oldu

Daireden yayılan koku alarm verdi: yaklaşık 5 gün önce yaşamını yitiren kadın bulundu

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Trabzon'da samuray arısı seferberliği etkisini gösterdi: kokarca popülasyonu azalıyor

Yolda dağılan elmalar: Tosya'da üç tekerlekli motosiklet ile otomobil çarpıştı

Deneyimli teknik adam Kahramanmaraş İstiklalspor’un başında

Mengücek Gazi EAH yönetiminden hasta hakları günü'nde ziyaret ve bilgilendirme

Hamsi yerine palamutla öğrencilerin morali yükseldi

ULUSDER başkanı polat: cumhuriyet mirasını üretim ve yatırıma dönüştürme sorumluluğu

Sivas'ta diş hekimi Mehmet Sarıkuş Eypio'ya benzerliğiyle hastaların ilgi odağı