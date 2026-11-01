Çiçekli köyünde toprak kaymasının vurduğu yol onarılıyor

Tuzluca ilçesine bağlı Çiçekli köyünde etkili olan yoğun yağışlar heyelana ve toprak kaymasına yol açtı. Meydana gelen tahribat sonucunda köy yolunda hasar oluştu ve ulaşımda aksama meydana geldi.

çalışmaların yürütülüşü:

Hasarın tespiti sonrası bakım ve düzenleme çalışmaları başlatıldı. İl Özel İdaresi ekipleri, yolun yeniden kullanılabilir hale getirilmesi için temizlik, dolgu ve yol düzenleme işleri gibi müdahaleleri aralıksız sürdürüyor.

hedef ve durum değerlendirmesi:

Yapılan işlemlerin öncelikli hedefi, köy yolunu yeniden ulaşıma elverişli hâle getirmek olarak ifade ediliyor. Ekiplerin çalışmaları devam ederken, yol üzerindeki tahribatın giderilmesi için planlanan bakım çalışmaları uygulanıyor.

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