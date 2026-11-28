Çanakkale'de meteorolojik görünüm

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre 29 Kasım'dan itibaren Çanakkale'de hava sıcaklıklarında 6-8 derece düşüş bekleniyor. Soğuk havanın hafta boyunca etkisini sürdürmesi öngörülüyor ve bölge genelinde hava koşullarının tarımsal faaliyetleri etkileme ihtimali artıyor.

Beklenen etkiler ve risk alanları:

Kentin kuzey kesimlerinde rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. İl iç kesimleri ve yüksek bölgeler için hafif zirai don riski öngörülüyor; il merkezinde en düşük hava sıcaklığının 0 derece'ye kadar düşebileceği tahmin ediliyor.

Valilikten uyarı ve üreticiler için kısa notlar:

Çanakkale Valiliği açıklamasında üreticilerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını vurguladı. Yetkililer, soğuk hava ve kuvvetli rüzgârın yer yer olumsuz etkiler yaratabileceğine dikkat çekti.

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN ALINAN VERİLERE GÖRE ÇANAKKALE'DE HAVA SICAKLIKLARININ 6-8 DERECE AZALMASIYLA ÇİFTÇİLERE ZİRAİ DON UYARISI VERİLDİ.