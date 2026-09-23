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Çiftçilere odun sirkesiyle Akdeniz meyve sineğine ekolojik mücadele eğitimi

Boğaziçi öncülüğündeki projede Mersinli üreticilere odun sirkesi ve tuzak kullanımıyla doğa temelli Akdeniz meyve sineği eğitimi verildi.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 16:21

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Çiftçilere odun sirkesiyle Akdeniz meyve sineğine ekolojik mücadele eğitimi

Eğitimin amacı ve ortaklar:

Boğaziçi Üniversitesi koordinasyonunda, Rize Belediyesi, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) ile Tarım ve Orman Bakanlığı Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ortaklığında yürütülen 'İklime Dirençli Tarım için Doğa Temelli Çözümler: Odun Sirkesi Uygulamasıyla Zararlı Kontrolü Sağlanması' projesi kapsamında Mersin'de çiftçilerle buluşuldu. Çalışmalara Mersin Ziraat Odası da katkı sundu.

Saha uygulamaları ve eğitim içeriği:

Bekirde, Eski Mezitli, Davultepe, Karahacılı ve Dalakdere'de gerçekleştirilen saha eğitimlerinde üreticilere, tarımsal üretimde önemli zararlılardan biri olan Akdeniz meyve sineği ile mücadelede doğa temelli ve çevre dostu yöntemler aktarıldı. Eğitimlerde özellikle odun sirkesinin çay atıklarından elde edilerek zararlı kontrolünde kullanımı üzerine uygulamalı bilgi verildi.

Dağıtım ve uygulama desteği:

Saha eğitimlerinin ardından üreticilere, uygulamaya geçişi desteklemek amacıyla odun sirkesi ve Akdeniz meyve sineğine yönelik tuzaklar dağıtıldı. Yapılan çalışma, doğa temelli mücadele yöntemlerinin üretim alanlarında yaygınlaştırılmasını ve çevre dostu uygulamaların artırılmasını hedefliyor.

MERSİN’DE ÇİFTÇİLERE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN SAHA EĞİTİMLERİNDE, AKDENİZ MEYVE SİNEĞİYLE...

MERSİN’DE ÇİFTÇİLERE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN SAHA EĞİTİMLERİNDE, AKDENİZ MEYVE SİNEĞİYLE MÜCADELEDE DOĞA TEMELLİ VE ÇEVRE DOSTU YÖNTEMLER ANLATILDI.

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Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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