Çıldır'da kış erken bastırdı, kuşlar açık sulara yöneldi

Çıldır Gölü'nde erken donma:

Kars'ta etkili olan dondurucu soğuklar, bölgenin doğal simgelerinden Çıldır Gölü'nün yüzeyinde bu yıl beklenenden daha erken buzlanmaya yol açtı. Arpaçay ilçesi sınırlarında, özellikle Taşbaşı köyü kıyıları çevresinde görülen buzlanma havadan görüntülendi ve gölde kış şartlarının hızla ağırlaştığı gözlendi.

soğukların boyutu ve yerel gözlemler:

Bölgede faaliyet gösteren Yunusun Yeri ile atlı kızak işletmecisi Ömer Daşdemir, gece sıcaklıklarının eksi 11 dereceye kadar düştüğünü belirtiyor. Daşdemir, göl yüzeyindeki buzlanmanın giderek arttığını ve mevsimin ilerlemesiyle buz tabakasının genişleyeceğini vurguladı. İşletmeci, misafirlerine hizmet için hazır olduklarını söyleyerek soğukların sürekliliğine dikkat çekti.

yabani kuşlar açık suya sığınıyor:

Yüzeyin donarak genişleyen buz tabakaları, gölde yaşayan yabani su kuşlarını buz tutmayan açık su alanlarına yönlendirdi. Kuşlar, buzlanmanın başladığı bölgelerde toplanarak açık kalan su yüzeylerinde yaşamlarını sürdürmeye çalışıyor. Bu durum, hem doğanın kış döngüsünü hem de bölgedeki ekolojik hassasiyeti görünür kılıyor.

Göl üzerindeki kuş yoğunluğu, dondurucu hava koşullarında hayatta kalma stratejilerinin vb. canlı davranışlarının da dikkat çekici görüntülerini oluşturuyor. Yerel gözlemler, açık su alanlarının kuşlar için kritik önemde olduğunu gösteriyor.

atlı kızak turizmi için hazırlıklar:

Çıldır Gölü'nün tamamen donmasıyla bölge, geleneksel atlı kızak turları için hareketlenecek. Her yıl yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgi gösterdiği turların başlaması için işletmeciler, buzun güvenli seviyeye ulaşmasını bekliyor. Daşdemir, soğukların sürmesi ve buzun yeterince kalınlaşması halinde atlı kızak seferlerini başlatacaklarını bildirdi.

Kış turizmi açısından gölün erken buz tutması, sezonun erken hareketlenmesi anlamına gelebilir; ancak yerel halk ve işletmeciler, güvenlik ve doğanın dengesi açısından gelişmeleri yakından izliyor. Bu süreçte hem turizm hem de yaban hayatı üzerindeki etkiler dikkatle takip ediliyor.

Çıldır Gölü çevresinde yaşayanlar, soğukların devam etmesiyle buzlanmanın genişlemesini ve atlı kızak sezonunun resmen başlamasını bekliyor. Bölgedeki gelişmeler, hem doğal yaşamın zorluklarını hem de kış turizminin imkanlarını aynı anda gündeme getiriyor.

KARS'TA ÇILDIR GÖLÜ, DONDURUCU SOĞUKLARIN ETKİSİYLE BU YIL GEÇEN YILLARA GÖRE DAHA ERKEN DONMAYA BAŞLADI. DONAN GÖL HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ.