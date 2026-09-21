Dolar 48,8120 +0,01%
Euro 56,0074 +0,09%
Bist 13.337,69 +0,40%
Altın Gram 6.852,68 -0,39%
EUR/USD 1,1477 +0,07%
Brent Petrol 97,49 +1,30%
--°

Çin büyükelçisi Batman'da yatırım ve kültür rotalarını değerlendirecek

Jiang Xuebin 23-24 Eylül'de Ferhat Nasıroğlu'nun davetiyle Batman'ı ziyaret edecek; program yatırım, ticaret ve kültür turizmi gündemli temasları kapsıyor.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 15:25

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Çin büyükelçisi Batman'da yatırım ve kültür rotalarını değerlendirecek

Ziyaretin kapsamı:

AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu davetiyle Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Jiang Xuebin ve beraberindeki heyet, 23-24 Eylül tarihlerinde Batman'ı ziyaret edecek. İki günlük programda yatırım, sanayi, ticaret ve kültür turizmi öncelikli gündem maddeleri olarak planlandı.

OSB'de yatırım görüşmeleri:

Programın dikkat çeken duraklarından biri Batman Organize Sanayi Bölgesi olacak. Heyet, OSB ve bazı sanayi tesislerinde incelemelerde bulunarak kentin üretim kapasitesi ve yatırım altyapısı hakkında bilgi alacak. Görüşmelerde hedef, Batman'daki yatırım fırsatlarının Çinli yatırımcılara tanıtılması, karşılıklı ticari ilişkilerin güçlendirilmesi ve yeni iş birlikleri için zemin oluşturulmasıdır. Ziyaret kapsamında büyükelçinin Batman Valiliği, Batman Üniversitesi ile yerel yöneticiler, meslek kuruluşları ve iş dünyası temsilcileriyle bir araya gelmesi öngörülüyor.

Kültürel rotalar ve turizm tanıtımı:

Heyetin ikinci gününde Hasankeyf'in tarihi alanları, Mor Kiryakus Manastırı, Hallan Çemi Arkeolojik Alanı ve tarihi Malabadi Köprüsü gibi noktalar ziyaret edilecek. Amaç, Batman'ın zengin kültürel mirasını Çin heyetine tanıtmak, kentin uluslararası görünürlüğünü artırmak ve Çin turizm pazarına yönelik tanıtım imkanlarını değerlendirmektir. Programda ayrıca sanat faaliyetleri ile kadınlara yönelik sosyal destek projelerinin ele alınması da bekleniyor.

Milletvekili Nasıroğlu'nun girişimiyle gerçekleşen bu iki günlük temasların, Batman'da yeni yatırım ve ticari temasların gelişmesine, akademik iş birliklerinin güçlenmesine ve kentin Çin'de daha etkin tanıtılmasına katkı sağlaması hedefleniyor.

ÇİN HALK CUMHURİYETİ ANKARA BÜYÜKELÇİSİ JİANG XUEBİN

ÇİN HALK CUMHURİYETİ ANKARA BÜYÜKELÇİSİ JİANG XUEBİN

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kavak semalarında umut: Gazzeli çocuklar için uçurtmalar gökyüzüne bırakıldı
images

Tunceli'de zamanın izinde unutkanlık ve bakım ele alındı
images

Akem'de yeni YKS dönemi: 170 öğrenci kayıtlı
images

Adıyaman'da üniversitelerde huzur için kurumlar arası seferberlik

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kavak semalarında umut: Gazzeli çocuklar için uçurtmalar gökyüzüne bırakıldı

Altınözü'nde devrilen traktörün altında kalan üç kişi ekip müdahalesiyle kurtarıldı

Mudanya'da çatı tadilatında düşen işçi balkondan çıkarıldı

Muratlı'da kovalamaca traktörün polise çarpmasıyla sonlandı

TREND HABERLER

Sukaypark hafta sonunu kahve ve konserlerle şenliğe çevirdi

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Memleketinde karşılanan diva: Bülent Ersoy Bursa gecesinde övgü topladı

Ardahan'ın ekonomik dönüşümü: sınır ticareti, yeni osb ve tarım lisesi planı