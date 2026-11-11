Dolar 50,2273 +0,02%
Euro 55,8615 -0,42%
Bist 11.728,87 +0,57%
Altın Gram 6.532,85 +0,38%
EUR/USD 1,1119 -0,43%
Brent Petrol 92,78 +1,41%
--°

Çine kavşit'te yangın bölgesine 2 bin 26 fidanla yeni nefes

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde Çine Kavşit Mahallesi'nde 426 kara servi ve 1.600 fıstık çamı olmak üzere toplam 2.026 fidan toprakla buluştu.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 14:23

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Çine kavşit'te yangın bölgesine 2 bin 26 fidanla yeni nefes

kavşit'te 'geleceğe nefes, cumhuriyete nefes' etkinliği düzenlendi

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Aydın’ın Çine ilçesindeki Kavşit Mahallesi'nde, yangından zarar gören ormanlık alanların rehabilitasyonu amacıyla geniş çaplı bir dikim çalışması gerçekleştirildi. Program, Aydın Orman İşletme Müdürlüğü ile Çine Orman İşletme Şefliği koordinasyonunda düzenlendi.

etkinlik ve katılımcılar:

Etkinliğe Aydın Valisi Dr. Osman Varol, Çine Kaymakamı Ali Erdoğan, Çine Cumhuriyet Başsavcısı Esra Kilit, kamu kurum ve kuruluşları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile okul yöneticileri ve öğrenciler katıldı. Protokol üyeleri ve öğrenciler yoğun ilgi göstererek fidan dikimine bizzat katıldı.

Dikim detayları ve hedefler:

Çalışmada yol kenarlarına 426 kara servi, alanın iç kesimlerine ise 1.600 fıstık çamı dikilerek toplam 2.026 fidan toprakla buluşturuldu. Kara servi fidanları yol kenarlarında, fıstık çamları ise sahada iç kısımlarda konumlandırıldı. Uygulamanın hedefi özellikle Kavşit Yaylası ve çevresinde meydana gelen büyük yangının yol açtığı tahribatın aşamalı olarak giderilmesi ve bölgenin yeniden yeşil örtüsüne kavuşmasının sağlanmasıdır.

Etkinlikte dualar eşliğinde dikim yapıldı; çalışmaların ilerleyen dönemde de devam etmesi planlanıyor. Programın ardından katılımcılara ikramda bulunularak etkinlik sonlandırıldı.

ÇİNE’DE YANGINDAN ZARAR GÖREN ORMANLIK ALANDA 2 BİN 26 FİDAN TOPRAKLA BULUŞTU

ÇİNE’DE YANGINDAN ZARAR GÖREN ORMANLIK ALANDA 2 BİN 26 FİDAN TOPRAKLA BULUŞTU

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Didim'in yeşil geleceği Zeytin Park ile başladı
images

Geleceğe nefes: Muş'ta fidanlarla yeşeren bir gün
images

Güroymak'ta geleceğe nefes: 11 kasım'da fidanlar toprakla buluştu
images

yangından zarar gören alanlarda ilk fidanlar toprakla buluştu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Altı şüpheli 2019'dan bu yana kayıp Sefa Soyalp dosyasında adliyeye sevk edildi

Düzce'nin deprem hafızası: Makas'tan 12 kasım anması

Söke pazaryerinde esnafla sahada başkan Arıkan talepleri dinledi

Didim'in yeşil geleceği Zeytin Park ile başladı

TREND HABERLER

Oyunculuk mu ünlülük mü: Sarımola sektördeki dönüşümü yorumladı

Beykoz'dan kentsel dönüşüme hane başına 100 bin lira destek

Esnaflar arasında şakalaşma tüfekle sonuçlandı: bir kişi ağır yaralandı

L’Oréal Türkiye ile EndoTürkiye kadın sağlığında disiplinler arası araştırma ağı kurdu

Antalya'da COP31'i taşıyan hat: Türk Telekom'un dijital ve yeşil dönüşüm hamlesi

Yedekli yerli bulut çözümleri küçük işletmelerin erişimine açılıyor

Gece saatlerinde Şabaniye'de otomobil refüje çarptı, sürücü yaralandı

Kızılcabölük'ün ortak hafızası Kavak Kahvesi yeniden hizmette