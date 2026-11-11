Çine kavşit'te yangın bölgesine 2 bin 26 fidanla yeni nefes

kavşit'te 'geleceğe nefes, cumhuriyete nefes' etkinliği düzenlendi

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Aydın’ın Çine ilçesindeki Kavşit Mahallesi'nde, yangından zarar gören ormanlık alanların rehabilitasyonu amacıyla geniş çaplı bir dikim çalışması gerçekleştirildi. Program, Aydın Orman İşletme Müdürlüğü ile Çine Orman İşletme Şefliği koordinasyonunda düzenlendi.

etkinlik ve katılımcılar:

Etkinliğe Aydın Valisi Dr. Osman Varol, Çine Kaymakamı Ali Erdoğan, Çine Cumhuriyet Başsavcısı Esra Kilit, kamu kurum ve kuruluşları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile okul yöneticileri ve öğrenciler katıldı. Protokol üyeleri ve öğrenciler yoğun ilgi göstererek fidan dikimine bizzat katıldı.

Dikim detayları ve hedefler:

Çalışmada yol kenarlarına 426 kara servi, alanın iç kesimlerine ise 1.600 fıstık çamı dikilerek toplam 2.026 fidan toprakla buluşturuldu. Kara servi fidanları yol kenarlarında, fıstık çamları ise sahada iç kısımlarda konumlandırıldı. Uygulamanın hedefi özellikle Kavşit Yaylası ve çevresinde meydana gelen büyük yangının yol açtığı tahribatın aşamalı olarak giderilmesi ve bölgenin yeniden yeşil örtüsüne kavuşmasının sağlanmasıdır.

Etkinlikte dualar eşliğinde dikim yapıldı; çalışmaların ilerleyen dönemde de devam etmesi planlanıyor. Programın ardından katılımcılara ikramda bulunularak etkinlik sonlandırıldı.

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