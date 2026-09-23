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Çıraklıktan ustalığa: 65 yıldır makasıyla yaşayan berber

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde yaşayan 76 yaşındaki Abdulkadir Aksoy, 11 yaşında başladığı berberlik mesleğini 65 yıldır kesintisiz sürdürüyor.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 11:26

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Çıraklıktan ustalığa: 65 yıldır makasıyla yaşayan berber

Gaziantep'in 65 yıllık berberi

Gaziantep’in Oğuzeli ilçesinde yaşayan 76 yaşındaki Abdulkadir Aksoy, çocuk yaşta başladığı mesleğini yarım asırdan fazla süredir bırakmadı. 11 yaşında çırak olarak berberliğe başlayan Aksoy, bugün 5 metrekarelik dükkanında müşterilerini tıraş etmeye devam ediyor ve mesleğin ona kattıklarını anlatıyor.

Mesleğe başlangıç ve gençlik yılları:

İlkokulu tamamladıktan sonra ailenin maddi durumu nedeniyle eğitimine devam edemeyen Aksoy, babasının tanıdığı bir berberin yanına verildi. Kendi sözleriyle, "Çocukluk yıllarında ilkokuldan çıktım. Ondan sonra berberliğe girdim, çırak olarak başladım." diyerek o günleri aktarıyor. Aksoy, "Benim emsallerim çok yüksek yerlere gittiler. O dönemde ailemin maddi durumu iyi değildi. Babamın da berber bir asker arkadaşı vardı, beni onun yanına koydu. O gün bugündür 65 yıldan beri bu mesleği yapmaya çalışıyorum ve yapıyorum" ifadesini kullanıyor.

Günlük rutin ve mesleğe bakışı:

Aksoy, işine erken saatlerde başlıyor; dükkanını genellikle sabah 07.00-07.30 civarında açıp, akşam ezanından önce kapatıyor. "Bir insan mesleğini severek yapmazsa zaten randıman alamaz, o mesleği yapamaz. Onun için mesleğimi severek yapıyorum" sözleri, işine olan bağlılığını özetliyor. Günlerinin müşterilerinin ihtiyaçlarına göre şekillendiğini ve gerektiğinde tarlaya gidip geldiğini de belirtiyor.

Ustalık, öğretme ve miras:

Meslek hayatı boyunca çeşitli çırak ve kalfalar yetiştiren Aksoy, "Meslek hayatımda 4-5 tane kalfa yetiştirdim. Onlar da gitti, dükkan açtılar. Biri şu an merkezde, biri vefat etti. Diğer 2-3 tanesi mesleği bıraktı" diyerek yetiştirdiklerinin farklı yönlere gittiğini anlatıyor. Birilerine mesleği öğreterek geleceğe aktarmanın kendisini mutlu ettiğini vurgulayan Aksoy, bu duyguyu "Yaptığın işin işe yaraması ve hatta birilerinin bir yerlere gelmesi insanı mutlu ediyor" cümlesiyle ifade ediyor.

Yılların deneyimini küçük dükkanında sürdüren Abdulkadir Aksoy, hem mesleğe bağlılığı hem de yetiştirdiği ustalarla Oğuzeli’nin tanınan simalarından biri olmayı sürdürüyor.

ABDULKADİR AKSOY, 65 YILDIR BERBERLİK MESLEĞİNİ SÜRDÜREREK MÜŞTERİLERİNİ TIRAŞ EDİYOR.

ABDULKADİR AKSOY, 65 YILDIR BERBERLİK MESLEĞİNİ SÜRDÜREREK MÜŞTERİLERİNİ TIRAŞ EDİYOR.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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