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Çivril-Dinar bağlantısında bitmeyen çalışmalar sürücüleri kaygılandırıyor

Çivril-Dinar karayolunun Işıklı–Yuvaköy bölümünde 2018'den beri tamamlanamayan çalışmalar, oluşan derin çukurlar ve bozuk yollar sürücüleri tedirgin ediyor.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 09:31

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EDİTÖR: Aslı Han

Çivril-Dinar bağlantısında bitmeyen çalışmalar sürücüleri kaygılandırıyor

Çivril-Dinar karayolundaki gecikme sürücüleri rahatsız ediyor

Denizli’nin Çivril ilçesini Dinar’a bağlayan karayolunda, özellikle Işıklı ile Yuvaköy mahalleleri arasındaki bölümde yıllardır süren yapım çalışmaları tamamlanamadı. 2018 yılında başlayan süreçte yolun bozuk ve çukurlu yapısı, bölge sürücüleri ve yolcular için sürekli risk oluşturuyor.

Çukurların yarattığı riskler:

8 yıldır bitirilemeyen çalışmalar nedeniyle yol yüzeyinde oluşan çukurların araçlara maddi zarar verdiği, sürücülerin tehlikeli manevralar yapmak zorunda kaldığı vurgulanıyor. Denizli Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Koray Eren, Işıklı–Yuvaköy arasındaki incelemelerinde, "Çukurlar o kadar büyük ve derin ki içine düşen aracın mutlaka maddi zarara uğrayacağını düşünüyorum. Bu yolu kullanan vatandaşın devlete olan güveni ve bağlılığı zedelenir" ifadelerini kullandı.

Yetkililere çağrı:

Eren, çalışmanın 2018'de başladığını hatırlatarak, aradan geçen 8 yıla rağmen yolun bitirilememesini eleştirdi ve yetkililerin neden tamamlanmadığını araştırması gerektiğini söyledi. Eren, "8 yıldır bitirilemeyen ve insanların canını, malını tehlikeye atan bir yol. Neden bitmiyor, neden yapılmıyor, bunu araştırmak lazım. Yüzlerce aracın kullandığı bu yolun bu durumda olması büyük bir ayıptır" dedi.

Vatandaşlar ve bölge sürücüleri, güvenli bir ulaşım için çalışmaların hızlandırılmasını beklerken, yetkililerin konuya ilişkin somut bir takvim açıklaması yapması talep ediliyor.

ARAÇLAR

ARAÇLAR

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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