Çivril'de 10 yıllık bekleyiş sona eriyor: barınak yıl sonunda açılacak

çalışmalar yeniden başladı:

Denizli'nin Çivril ilçesinde 2016 yılında kaba inşaatı tamamlanan ancak çeşitli nedenlerle uzun süredir atıl kalan hayvan barınağında çalışmalar yeniden başladı. Çalışmalar belediyenin kendi bütçe ve imkânlarıyla yürütülüyor ve projede ilerleme sağlanması için adımlar hızlandırıldı. Yetkililer, projenin tamamlanması için hedef tarih olarak yıl sonunu işaret ediyor.

Çivril Belediye Başkan Yardımcısı Sinan Genç, yaklaşık 10 yıldır tamamlanamayan barınaktaki çalışmaların belediyenin kendi imkânlarıyla sürdürülüğünü belirtti. Genç, çalışmalara yaklaşık bir ay önce yeniden başlandığını ve tesisin yıl sonuna kadar tamamlanmasının hedeflendiğini kaydetti.

tesisin bölümleri ve düzeni:

Planlamaya göre barınakta hayvanların ihtiyaçları ve sağlık durumları göz önünde bulundurularak toplam 30 ayrı bölüm yer alacak. Kediler için özel bakım alanları oluşturulacak; acil müdahale gerektiren hasta köpekler için ayrı bölümler hazırlanacak. Hasta, saldırgan ve çevre açısından risk oluşturabilecek hayvanların birbirinden ayrı koşullarda barındırılması sağlanacak.

İzinlerin alınmasının ardından bölgenin tel örgülerle çevrilmesi, su ve yiyecek noktalarının oluşturulması ve hayvanların ihtiyaç duyacağı malzemelerin yerleştirilmesi planlanıyor. Belediyenin önceliği, tesiste bakım, tedavi ve barınma koşullarının gereksinimlere uygun hale getirilmesi olarak belirtildi.

beklenen etkiler ve hedefler:

Barınağın hizmete girmesiyle ilçedeki sahipsiz hayvanların bakım ve tedavi imkânlarının iyileştirilmesi, daha sağlıklı koşullarda barındırılması ve hayvanlarla ilgili ihtiyaçlara daha etkin çözümler sunulması amaçlanıyor. Tamamlanma sonrası tesisin, bölgedeki hayvan refahına katkı sağlaması hedefleniyor.

HAYVAN BARINAĞI