Çivril'de sabah buluşmasında aile bağlarına odaklanıldı

Çivril'de sabah namazı buluşması:

Denizli'nin Çivril ilçesinde, İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen Sabah Namazı Buluşmaları kapsamında 300 Evler Camii'nde bir program gerçekleştirildi. Program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı ve cemaatle sabah namazı kılındı.

Müftünün aile vurgusu:

Çivril İlçe Müftüsü Erkan Önder, cemaate hitaben yaptığı sohbette aile yapısının korunmasına, aile içi sorumluluklara ve çocukların millî ile manevi değerlerle yetiştirilmesine dikkat çekti. Önder, ailenin toplumsal değerlerin yaşatılmasında ve gelecek nesillere aktarılmasında önemli bir rol üstlendiğini belirtti ve çocuklara küçük yaştan itibaren dinî ve ahlaki değerlerin kazandırılmasının gerekliliğini vurguladı.

Cami yaşamının çocuklara katkısı:

Önder, camilerin birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma duygularını pekiştiren mekânlar olduğunu ifade etti. Ailece camiye gelmenin çocukların cami ortamını tanımasına ve cami sevgisi kazanmasına katkı sağlayacağına dikkat çekti.

Programın kapanışı:

Program, vaiz Memiş Keleş'in yaptığı duanın ardından katılımcıların hatıra fotoğrafı çekilmesiyle son buldu.

300 EVLER CAMİ ÇİVRİL SABAH NAMAZI BULUŞMASI