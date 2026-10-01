Çobanlar çıkışında ani çarpışma: 5 kişi hafif yaralandı

Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesi çıkışında iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza yerindeki gelişmeler:

Edinilen bilgiye göre, Göynük köyünden Akkoyunlu istikametine seyir halinde olan A.K. idaresindeki 03 AJR 601 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen T.G. yönetimindeki 41 UZ 635 plakalı araç çarpıştı. Kazada her iki araçta bulunan sürücü A.K. ile aynı otomobilde yolcu olarak bulunan Z.K., H.S.K. ve M.K. ile diğer aracın sürücüsü T.G. yaralandı.

Müdahale ve soruşturma:

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yetkililer, yaralıların sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı; kaza nedeniyle bölgedeki trafik kısa süreli aksadıktan sonra kontrollü şekilde açıldı.

AFYONKARAHİSAR’DA İKİ OTOMOBİLİN KAFA KAFAYA ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 5 KİŞİ HAFİF ŞEKİLDE YARALANDI.