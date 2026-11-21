Etkinlikte fidanlar toprakla buluştu:

Bilecik Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü'nün bahçesinde gerçekleştirilen etkinlik, fidan dikimi talebini gönüllü olarak karşılayan hayırseverin desteğiyle düzenlendi.

Katılım ve uygulama:

Koruma altında bulunan çocuklar ve kurum personelinin katıldığı etkinlikte çam fidanları toprakla buluşturuldu; çocuklara ağaç dikmenin çevresel ve ekolojik önemi anlatıldı.

Yetkilinin mesajı:

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan şöyle dedi: "Çocuklarımızın doğayla iç içe büyümesi, çevreye duyarlı bireyler olarak yetişmesi bizim için büyük önem taşıyor. Bugün diktikleri her fidanın gelecekte büyüyerek yeşermesi gibi çocuklarımızın da doğa sevgisiyle büyümesini istiyoruz. Bu anlamlı etkinliğe katkı sunan hayırseverimize teşekkür ediyorum".

Etkinlikle çocuklarda doğa sevgisi ve çevre bilincinin geliştirilmesi amaçlandı.

BİLECİK'TE ÇOCUKLAR FİDANLARI TOPRAKLA BULUŞTURDU