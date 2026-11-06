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Çocuklar sahilde öğreniyor: Didim kreşinden doğayla iç içe bir gün

Deniz Yıldızları Kreş öğrencileri sahilde etkinliklerle doğayı keşfetti; paylaşma, sorumluluk ve günlük yaşam becerileri desteklendi.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 08:59

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Çocuklar sahilde öğreniyor: Didim kreşinden doğayla iç içe bir gün

Etkinlikler ve amaçlar:

Didim Belediyesi Deniz Yıldızları Kreş ve Gündüz Bakımevi öğrencileri, sahilde düzenlenen gezi ve etkinlik programında doğayla iç içe bir gün geçirdi. Programın temel amacı çocukların çevreyle etkileşim kurmasını sağlamak, sosyal-duygusal gelişimlerini desteklemek ve günlük yaşam becerilerini deneyimlemelerine fırsat tanımaktı.

Sahilde uygulanan etkinlikler:

Gün, sahil pikniğiyle başladı; çocuklar paylaşma, iş birliği yapma ve sofra düzenine katkıda bulunma gibi pratik becerileri uygulama imkânı buldu. Etkinlikler arasında ateş çukurunda muz ve çikolata ile hazırlanan tatlı, şişelere kum ve deniz kabukları doldurarak oluşturulan anı şişeleri ve tuval üzerine yapılan kumsal sanatı çalışması yer aldı. Ayrıca bitki çayı yapımı, hikaye saati ve çeşitli yarışmalarla program zenginleştirildi.

Gelişimsel kazanımlar:

Gezi süresince çocukların çevreyi tanıma ve doğaya karşı duyarlılık geliştirme becerileri desteklendi. Grup içinde hareket etme, kurallara uyma ve sosyal iletişim becerileri üzerinde duruldu; çocuklar sorumluluk alma ve öz bakım becerilerini uygulama fırsatı yakaladı. Etkinlikler, paylaşma ve iş birliği gibi sosyal becerilerin pekişmesine katkı sağladı.

Yaparak ve yaşayarak öğrenme yaklaşımıyla gerçekleştirilen gezi, çocukların günlük yaşamla ilişki kurabilecekleri, keyifli ve verimli bir öğrenme deneyimi olarak tamamlandı.

DİDİM BELEDİYESİ KREŞİ ÖĞRENCİLERİ SAHİLDE ÖĞRENDİ

DİDİM BELEDİYESİ KREŞİ ÖĞRENCİLERİ SAHİLDE ÖĞRENDİ

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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