Çocuklar TEGV'de cumhuriyet coşkusunu yaşadı

TEGV Van Nirun Şahingiray Eğitim Parkı'nda 29 Ekim kutlaması

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) Van Nirun Şahingiray Eğitim Parkı’nda, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinliklerde çocuklar bayram coşkusunu doyasıya yaşadı. Etkinlikler, farklı yaş gruplarından çocukların bir araya geldiği, eğlenceli ve öğretici bir program çerçevesinde gerçekleşti.

Etkinlikler ve çocukların katılımı:

Program kapsamında çocuklar yüz boyama, resim çalışmaları, şiir okumaları ve dans gösterileriyle renkli görüntüler oluşturdu. Atölye çalışmaları çocukların yaratıcılığını ortaya koymasına imkan sağlarken, şiirlerle duygularını ifade eden öğrenciler kutlamanın duygusal yönünü güçlendirdi. Etkinlikler boyunca çocuklar marşlar söyleyerek toplu coşkuyu paylaştı.

Cumhuriyet değerlerinin aktarılması ve eğitim hedefleri:

Gerçekleştirilen çalışmalar, çocukların Cumhuriyet’in anlam ve önemini çeşitli etkinliklerle öğrenmesine katkı sundu. TEGV Van Nirun Şahingiray Eğitim Parkı’nda düzenlenen kutlama, çocuklarda birlik ve beraberlik duygusunu pekiştirmeyi amaçlarken aynı zamanda çocukların eşit eğitim fırsatlarına erişimi ve Cumhuriyet değerlerinin gelecek nesillere aktarılması vurgulandı.

Kutlamanın sonunda marşlarla devam eden program, katılan herkesin birlikte yaşadığı coşkulu anlarla son buldu. Etkinlik, hem eğitici hem de toplumsal değeri olan bir deneyim olarak değerlendirildi.

TÜRKİYE EĞİTİM GÖNÜLLÜLERİ VAKFI (TEGV) VAN NİRUN ŞAHİNGİRAY EĞİTİM PARKI’NDA, 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI’NIN 103. YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA DÜZENLENEN ETKİNLİKLERDE ÇOCUKLAR BAYRAM COŞKUSUNU DOYASIYA YAŞADI.