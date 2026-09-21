çocuklarda sepsis farkındalığına yönelik eğitim verildi

Manisa'da pediatrik sepsis eğitimi düzenlendi

Dünya Sepsis Haftası kapsamında Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Hafsa Sultan Hastanesi'nde, çocuklarda sepsisin erken tanınması ve tedaviye zamanında başlanmasına odaklanan bir farkındalık eğitimi gerçekleştirildi. Eğitim, Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı koordinasyonunda, Çocuk Acil, Çocuk Yoğun Bakım ve Çocuk Enfeksiyon bilim dallarının ortak çalışmasıyla Başhekimlik Eğitim Salonu'nda yapıldı.

Katılımcılar ve amaç:

Programa MCBÜ Hafsa Sultan Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İsmet Topçu, Başhekim Yardımcısı Cüneyt Balcıoğlu, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı ve Çocuk Acil Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Alkan Bal, Çocuk Enfeksiyon Bilim Dalından Doç. Dr. Semra Bayturan, Çocuk Yoğun Bakım Bilim Dalından Doç. Dr. Neslihan Zengin ile çok sayıda hastane personeli katıldı. Toplantının temel hedefi sağlık çalışanlarında sepsis farkındalığını artırmak ve pediatrik sepsiste erken tanı ile tedavi sürelerini kısaltmak oldu.

Erken tanının önemi ve uyarılar:

Açılış konuşmasını yapan Başhekim Prof. Dr. İsmet Topçu, sepsisin vücudun enfeksiyona verdiği düzensiz yanıt sonucunda organ fonksiyon bozukluğuna ve hayatı tehdit eden tablolara yol açabildiğini belirtti. Topçu, özellikle çocuklarda klinik durumun çok kısa sürede kötüleşebildiğini vurgulayarak, sepsisin ölümcül seyredebileceğini ve erken tanının mortaliteyi ciddi oranda azaltabileceğini hatırlattı. Topçu, erişkin odaklı çalışmaların ötesine geçerek pediatrik alanı da kapsayan öncü bir eğitim yürüttüklerini ifade etti.

Prof. Dr. Alkan Bal ise toplantıda Dünya Sepsis Haftası'nın temel mesajına işaret ederek, sepsiste en güçlü silahın farkındalık olduğunu söyledi. Bal, sepsisi erken düşünmenin, tanımanın ve tedaviyi gecikmeden başlatmanın özellikle çocuklarda yaşam ile ölüm arasındaki farkı yaratabileceğini belirtti.

Eğitim içerikleri ve uygulamalı konular:

Eğitim oturumlarında Çocuk Acil Bilim Dalından Uzm. Dr. Tulu Kuyumcu Dönmez ve Uzm. Dr. Buket Kaynarsoy, Çocuk Yoğun Bakım Bilim Dalından Uzm. Dr. Elif Akman ile Çocuk Enfeksiyon Bilim Dalından Uzm. Dr. Merve Nergiz sunumlar yaptı. Sunumlarda olgu örnekleri üzerinden sepsisin erken tanınması ve kırmızı bayraklar, septik şokta ilk saat yaklaşımı, güncel Phoenix Sepsis Kriterleri, sıvı ve vazopresör tedavisi, POCUS kullanımı, doğru antibiyotiğin doğru zamanda başlanması ve enfeksiyon kaynağının kontrolü gibi konular işlendi.

Eğitim, sağlık çalışanlarının hem teorik bilgilerini güncellemesine hem de pratik yaklaşımları olgu temelli tartışmalarla pekiştirmesine olanak sağladı. Düzenleyen birimler, bu tür multidisipliner eğitimlerin hastane içi hasta bakım standartlarını yükseltmede etkili olduğunu belirtti.

Toplantı sonunda katılımcılar, pediatrik sepsis tanı ve tedavi süreçlerini hızlandırmaya yönelik uygulamaların hastane genelinde yaygınlaştırılması ve farkındalık çalışmalarının sürdürülmesi konusunda mutabık kaldı.

DÜNYA SEPSİS HAFTASI KAPSAMINDA MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (MCBÜ) HAFSA SULTAN HASTANESİ’NDE ÇOCUKLARDA SEPSİSİN ERKEN TANINMASI VE DOĞRU TEDAVİNİN ZAMANINDA BAŞLATILMASINA YÖNELİK FARKINDALIK EĞİTİMİ DÜZENLENDİ.