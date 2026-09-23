Çocukları dijital dünyada güvene alma çağrısı ve Gaziantep modelinin uluslararası yansımaları

New York temasları ve küresel gündeme katkı:

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Birleşmiş Milletler çalışmalarına katılmak üzere sürdürülen New York temaslarında, kent yönetimlerinin küresel sorunlara yönelik düşünce ve uygulama paylaşımının önemine dikkat çekti. Şahin, İhlas Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada dünyanın zorlu bir dönemden geçtiğini, bu süreçte liderlerin fikir ve eylem birliği içinde hareket etmesinin gerekliliğini söyledi.

Şahin toplantılarda, akıllı şehir uygulamaları, büyük veri (Big Data) kullanımı ve katılımcılık deneyimlerini anlattıklarını belirterek, "Mesela biz bugün nasıl akıllı şehir yaptık? Şehirdeki Big Data'yı nasıl oluşturduk? Katılımcılığı nasıl sağladık?" gibi soruların yanıtlarını paylaştıklarını ifade etti. Bu oturumlarda, uygulamadaki zorlukların ve sonraki adımların masaya yatırıldığını aktardı.

dijital tehlikeler ve çocuk güvenliği:

Şahin, toplantılarda özellikle çocukların dijital dünyadan kaynaklanan risklere karşı korunmasının öne çıktığını belirtti. Başkanın sözleri arasında öne çıkan ifade şuydu: "Hakikaten çocuklarımızı güvenli tutmamız gerekiyor". Bu uyarı, yapay zekâ ve dijital platformların sunduğu imkânlarla birlikte yarattığı yeni sorun alanlarına karşı ortak politikalara ihtiyaç olduğunu vurguluyor.

Şahin, teknoloji şirketlerinin geliştirdiği algoritmaların çocukların psikolojisini, öğrenim deneyimini ve uzun vadede kişilik oluşumunu nasıl etkileyebileceğinin en baştan dikkate alınması gerektiğini söyledi. Buna dair her ülkenin kendi deneyimlerini aktardığını ve bundan sonraki süreçte hızlı iş birliği yapılmasının gerektiğinin altını çizdi.

Emine Erdoğan'ın da çocukları dijital tehlikelerden koruma konusundaki etkinliklere katıldığını hatırlatan Şahin, Emine Erdoğan'ın çevre ve çocuk odaklı çalışmalarının birleştirici bir güç olduğunu belirtti. Şahin, lider eşlerinin oturumlarının başında sıkça "Bizi bir araya getirdiği için teşekkür ederiz" ifadelerinin duyulduğunu aktardı.

Gaziantep'in uluslararası tanınırlığı ve COP31 hazırlıkları:

Gaziantep'in uluslararası platformlarda öne çıkan kimliğine de değinen Şahin, kentin OECD'nin şampiyon şehri ve EBRD'nin yeşil şehri unvanlarına sahip olduğunu, ayrıca Avrupa Konseyi'nden onur ödülü aldıklarını hatırlattı. Şahin, bu başarıların, Gaziantep'in zorlu şartlara rağmen sürdürülen yerel kalkınma modeliyle elde edildiğini vurguladı.

Başkan, Gaziantep'in bu deneyimlerini paylaşırken, kentin 500 bin mülteciye ev sahipliği yapması ve 6 Şubat depremi gibi ağır sınamalarla baş etmesine rağmen proje üretmeyi sürdürdüğünü kaydetti. Bu bağlamda öğrenilenlerin karşılıklı etkileşimle zenginleştiğini ve herkesin birbirinden çıkaracağı dersler olduğunu belirtti.

COP31 hazırlıklarına dair Şahin, bakanlık düzeyindeki çalışmaların yoğunlaştığını, iklim finansmanı için İstanbul'da İller Bankası bünyesinde düzenlenen "İklim Finans Köprüsü" girişimine atıf yaptı. Finans eksikliğinin projelerin önündeki en büyük engel olduğuna dikkat çekerek, doğru proje üretimi ve finans kaynağı oluşturma yöntemlerinin konuşulduğunu belirtti. Şahin, "Yeşil sukuk" ve "yeşil yapay zekâ" gibi yeni kavramların gündemde olduğunu ve bu alanda eğitim aldıklarını ifade etti.

Şehirdeki çalışmaları COP31'e taşıyacaklarını söyleyen Şahin, Gaziantep'in hazırlıklarında kadın odaklı yaklaşımı öne çıkardıklarını; kadın bakan yardımcıları, kadın akademisyenler ve rektörlerin yer aldığı bir yapıyla iklim, kadın ve çevre başlıklarını yönettiklerini anlattı. Ayrıca kültür ve sanatın COP31 çıktıları arasında yer alacağını, Londra'da UNESCO'ya taşıdıkları yerel ürün ve defile örneklerinin bu başlığa katkı sunacağını ekledi.

Somut uygulamalardan bir örnek olarak su bilinci ve tasarrufu çalışmalarını aktaran Şahin, okul dönemine su verimliliğini anlatan tiyatrolar, dramalar ve çizgi filmlerle başlanacağını, valilik ile yapılan bir protokolle bu çalışmanın hayata geçirildiğini belirtti. Şahin, tüm bu adımların "doğumdan ölüme" kadar uzanan bir yerel kalkınma perspektifiyle ve katılımcı bir belediyecilik anlayışıyla sürdürüldüğünü vurguladı.

Sonuç olarak Şahin, dijital güvenlik, iklim eylemi ve yerel kalkınma deneyimlerinin uluslararası platformlarda paylaşılmasının, hem Gaziantep için hem de küresel iş birliği açısından birikim ve fırsat yarattığını belirtti ve bu yolculuğu sürdürme kararlılığını ifade etti.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Hakikaten çocuklarımızı güvenli tutmamız gerekiyor. Bir taraftan yapay zekâya karşı, dijital dünyaya karşı onların imkân ve fırsatları, bir taraftan da oradan kaynaklı yeni sorun alanları var. Bu yeni sorun alanlarına karşı da ortak hareket etmek gerekiyor" dedi.