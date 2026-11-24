ziyaret programı:

Bilecik Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğünde koruma ve bakım altında bulunan çocuklar, Bilecik İl Jandarma Komutanlığına misafir oldu. Ziyaret kapsamında çocuklar, Çocuk Trafik Eğitim Parkında görevli personel eşliğinde trafik eğitimi aldı ve üsteğmenler tarafından jandarma araçları gösterildi. Görevliler çocuklara jandarmanın temel görev ve sorumlulukları hakkında bilgilendirme yaptı.

köpek gösterimi ve etkileşim:

Programın en dikkat çeken bölümü, jandarmanın eğitimli köpeğinin gösterimi oldu. Gösteriyi ilgiyle izleyen çocuklar, köpeğin yeteneklerini ve eğitim süreçlerini yakından gördü. Etkinlikte çocuklara köpeği tanıma ve onunla kısa süreli etkileşim kurma fırsatı verildi; bu anlar çocuklar için hem öğretici hem de keyifli geçti.

kurumun değerlendirmesi:

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, ziyaretin önemine değinerek şunları söyledi: "Çocuklarımızın farklı meslekleri tanımaları, güvenlik bilinci kazanmaları ve yeni deneyimler edinmeleri açısından bu tür etkinlikleri önemsiyoruz. Çocuklarımıza gösterdikleri ilgi ve misafirperverlik dolayısıyla İl Jandarma Komutanlığımıza teşekkür ediyorum". İlhan, benzer etkinliklerin sosyal gelişim ve farkındalık açısından fayda sağladığını vurguladı.

Ziyaret, çocukların günlük yaşamlarında yeni deneyimler edinmelerine ve güvenlik bilinci kazanmalarına katkıda bulundu; jandarma ile kurulan bu tür etkileşimlerin devam etmesi hedefleniyor.

BİLECİK’TE ÇOCUKLAR JANDARMANIN EĞİTİMLİ KÖPEĞİYLE TANIŞTI