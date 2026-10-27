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Çocuklarını iterek kurtaran kadın, devrilen minibüsün altında yaşamını yitirdi

Gaziosmanpaşa'da okuldan çıkan iki çocuğunu iterek kurtaran 41 yaşındaki Canan Erdoğan, minibüsün devrilmesi sonucu ağır yaralanıp yaşamını yitirdi.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 16:21

GÜNCELLEME: 27 Ekim 2026 - 16:25

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Çocuklarını iterek kurtaran kadın, devrilen minibüsün altında yaşamını yitirdi

Çocuklarını iterek kurtaran kadın, devrilen minibüsün altında yaşamını yitirdi

İstanbul Gaziosmanpaşa'da okuldan evine yürüyen iki çocuğunu kenara iterek olası bir facianın önüne geçen Canan Erdoğan (41), kaldırıma çıkan minibüsün devrilmesi sonucu ağır yaralanıp hayatını kaybetti.

Kaza anı ve müdahale:

Kaza, 22 Ekim Perşembe saat 16.00 civarında Karayolları Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi'nde meydana geldi. İddialara göre aşırı hızlı olduğu belirtilen bir sürücünün kullandığı minibüs kontrolden çıkarak yol kenarındaki kaldırıma çıktı. Bu sırada okuldan çıkan ve evine doğru yürüyen Erdoğan, minibüsün üzerlerine geldiğini fark edip çocuklarını kenara itti.

Minibüs yol kenarındaki toprak alana çıktıktan sonra devrildi ve Erdoğan minibüsün altında kaldı. Çevredekilerin müdahalesiyle araç altından çıkarılan Erdoğan için olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Erdoğan, doktorların tüm çabalarına rağmen yaşamını yitirdi.

Soruşturma ve süreç:

Olayın ardından minibüs sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alındı ve kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Yetkililerden yapılan açıklamada soruşturmanın sürdüğü, kazanın nedenleri ve sorumlulukla ilgili incelemenin devam ettiği belirtildi. Olay, çevredeki yurttaşlar ve yetkililer nezdinde trafik güvenliği konusundaki endişeleri yeniden gündeme getirdi.

Hayatını kaybeden Canan Erdoğan'ın çocuklarının kazadan yara almadan kurtulmuş olması, olayın trajedisini yatıştırmakla birlikte bölge sakinlerinde derin üzüntü ve tepkiye yol açtı. Yetkililer vatandaşlardan, olayın aydınlatılması ve benzer kazaların önlenmesi amacıyla ifadelerine başvurulacağını bildirdi.

İSTANBUL&#039;UN GAZİOSMANPAŞA İLÇESİNDE OKULDAN ALDIĞI 2 ÇOCUĞUYLA EVİNE YÜRÜYEN CANAN ERDOĞAN...

İSTANBUL'UN GAZİOSMANPAŞA İLÇESİNDE OKULDAN ALDIĞI 2 ÇOCUĞUYLA EVİNE YÜRÜYEN CANAN ERDOĞAN, KALDIRIMA ÇIKAN MİNİBÜSÜN ÜZERİNE DEVRİLMESİ SONUCU HAYATINI KAYBETTİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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