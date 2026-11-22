CİMER başvuruları COP31'i yansıtıyor:

Vatandaşlar, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31 ile ilgili görüş ve önerilerini Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) üzerinden iletti. Başvurular, CİMER'in "Yönetime Katıl" bölümünde açılan "COP31 Türkiye" başvurusu altında toplandı ve Türkiye'nin ev sahipliğinin yanı sıra iklim politikalarındaki yaklaşımları gündeme taşıdı.

Başvurularda en sık tekrar edilen tema, Emine Erdoğan öncülüğündeki Sıfır Atık hareketine yönelik teşekkür ve bu vizyonun yaygınlaştırılmasına ilişkin somut öneriler oldu. Vatandaşlar ayrıca enerji tasarrufu, sera gazı azaltımı ve teknolojik çözümlerle ilgili politika önerilerini de CİMER'e iletti.

Sıfır atık vizyonu ve öneriler:

Birçok başvuruda, Sıfır Atık projesinin Türkiye'nin çevre politikalarındaki kararlılığının simgesi olduğu vurgulandı. Tekirdağ'dan bir vatandaş, projenin tabana yayılması için "yenilikçi bir iletişim stratejisine" ihtiyaç olduğunu belirtti ve ekranlarda iklim ile sıfır atık temalarının daha sık işlenmesini önerdi.

Başvurularda öne çıkan öneriler arasında enerji ithalatını azaltmaya yönelik tedbirler, sera gazı emisyonlarının düşürülmesine teknolojik çözümler, bireysel enerji tasarrufuna teşvik eden politika uygulamaları ve günlük yaşam alışkanlıklarının değişimine yönelik eğitim çalışmaları yer aldı. Ayrıca köy ve mahallelere sıfır atık konteynırları kurulması talepleri sıkça tekrarlandı.

Okullarda çevre ve geri dönüşüm etkinlikleriyle görev alan öğretmenlere teşekkür eden başvurular da dikkat çekti; Sivas'tan bir çocuk ise restoran ve hızlı servis işletmelerinde plastik pipet yerine doğa dostu alternatiflerin yaygınlaştırılmasını istedi.

Gençler, gönüllüler ve yerel katılım:

Ankara'dan bir vatandaş, COP31'in "Türkiye'nin iklim diplomasisindeki yerini güçlendiren" bir dönüm noktası olduğunu ifade etti. Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinden depremzede bir genç, yeniden inşa süreçlerinde edinilen tecrübelerin iklim değişikliğiyle mücadele ve dayanıklı şehirler çalışmalarına katkı sunmasını diledi; başvuruda COP31 başkanlığı görevini üstlenen Murat Kurum'un rolü de vurgulandı.

Pakistanlı öğrenciler ise gençlerin iklim mücadelesine aktif katılımını amaçlayan projeler sundu; bu projeler arasında Gazze'deki savaşın çevresel etkilerini bilimsel ve insani bir bakışla inceleme isteği yer aldı. Mardin Kızıltepe'den bir gönüllü, yaklaşık 10 gündür COP31 alanında görev yapmaktan gurur duyduğunu bildirdi.

Etkinliklere katılmak ve çalışmaları sergilemek isteyenler, Emine Erdoğan'ı sıfır atık etkinliklerine davet edenler ve COP31'de proje sunmak isteyen yerel aktörler CİMER'e taleplerini iletti. Antalya'dan bir vatandaş ise şehir olarak misafirleri ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a katkı dileklerini iletti.

COP31 başvurularında öne çıkan ortak tema, zirvenin sadece uluslararası bir toplantı olmaktan öte, yerelde uygulamaya dönük adımların ve toplum katılımının güçlendirilmesine vesile olması beklentisi oldu. Vatandaşların önerileri, Sıfır Atık vizyonunun yaygınlaştırılması, iletişim kampanyaları, eğitim-programlar ve yerel altyapı yatırımları gibi somut adımlar çağrısı yapıyor.

VATANDAŞLAR, COP31'E İLİŞKİN GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİNİ CİMER ÜZERİNDEN İLETTİ.