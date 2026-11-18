COP31 katılımcılarının Adana ve Mersin yolculuğu Havamaş tarafından yönetiliyor

Havamaş, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31'e katılmak üzere Adana ve Mersin'den yola çıkanların ulaşımını üstleniyor. Firma, Çukurova Uluslararası Havalimanı bağlantılı servisleriyle bölgeden Antalya'ya transferlerde görev alıyor.

hizmetin kapsamı:

Sağlanan hizmet, havalimanı bağlantılı transfer düzenlemeleri ve yolcu koordinasyonunu kapsıyor. Uluslararası organizasyona gelen delegelere yönelik ulaşım sürecinde firma, operasyonel düzenlemelerle güvenli akış sağlanmasına destek veriyor.

koordinasyon ve güvenlik:

Havamaş yetkilisi Mustafa Polat, uluslararası organizasyonların ulaşım açısından önemli bir koordinasyon gerektirdiğini vurguladı. Polat, hizmetlerinin amaçlarının güvenli ve konforlu seyahat sağlamak olduğunu ifade etti ve operasyonlarını bu hedef doğrultusunda sürdürdüklerini belirtti.

Şirketin Çukurova Uluslararası Havalimanı bağlantısı, bölgeden Antalya'ya yapılacak seferlerde ana hat rolü üstleniyor ve organizasyon boyunca yolcuların konforunu ve sürekliliğini ön planda tutuyor.

ANTALYA'DA DÜZENLENEN BİRLEŞMİŞ MİLLETLER İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KONFERANSI COP31'E KATILMAK ÜZERE ADANA VE MERSİN'DEN YOLA ÇIKANLARIN ULAŞIMINI HAVAMAŞ SAĞLIYOR.