COP31'de örtü kararı kapanış oturumuna taşındı

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, zirvenin 14'üncü gününde düzenlenen basın toplantısında kapanış oturumu öncesi değerlendirmelerde bulundu. Kurum, son metin olarak yayınlanan Örtü Kararı üzerinde ülkelerin uzlaşmasının beklendiğini belirtti.

Örtü Kararı ve oylama süreci:

Kurum, "Şimdi biliyorsunuz son Örtü Kararı’nı yayınladık. Ülkelerin bu noktada çalışmalarını istedik. Uzlaşmalarını istedik, bir araya gelmelerini istedik" sözleriyle sürecin nasıl ilerlediğine ışık tuttu. Genel kurulda kararın oylanacağı ve uzlaşma sağlanması halinde neticenin ilan edileceği aktarıldı.

Basın mensuplarının itiraz olup olmadığı sorusuna Kurum, "Ufak tefek talepler var. Onları da değerlendiriyoruz. Yapabileceklerimizi yapmaya çalışacağız. Genel kurulda göreceğiz" yanıtını verdi. Görüşmelerin halen sürdüğü ve son kamçıların uygulanmakta olduğu vurgulandı.

Müzakerelerin seyri ve beklentiler:

Başkan Kurum, tüm ülke delegelerinin dünyanın geleceği için yoğun bir mesai verdiğini ve 196 ülkeyi bir araya getirmenin zorluğuna dikkat çekti. "İsteğimiz buradan güzel mesajlarla ayrılmak. Bunun mücadelesini yapıyoruz" ifadesi, toplantılardaki arayışın hem siyasi hem teknik boyutunu özetledi.

Kurum, taleplerin "ufak tefek" olduğunu söyleyerek, delegasyonlar arasındaki pazarlıkların büyük ölçüde teknik düzeyde yürütüldüğünü ima etti. Özellikle son metinlerde yapılan düzeltmelerin ve ek isteklerin değerlendirilmesinin oy kullanma öncesi belirleyici olacağı kaydedildi.

Kararın genel kurulda oylanmasının ardından COP31 sürecinin kapanış mesajına ilişkin beklentiler artarken, Kurum basın toplantısında umudunu koruduğunu belirtti: "Umutluyuz."

Özetle, COP31'de son aşamada bulunan Örtü Kararı'nın akıbeti, toplantıların kapanış oturumunda yapılacak oylamaya ve son dakika uzlaşmalarına bağlı olacak.

COP31 BAŞKANI VE ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANI MURAT KURUM, COP31 ZİRVESİ’NİN 14’ÜNCÜ GÜNÜNDE ÖRTÜ KARAR’IN OYLANACAĞI KAPANIŞ OTURUMU ÖNCESİ ANADOLU AJANSI VE TRT’NİN SORULARINI YANITLADI.