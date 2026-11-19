Cop31'de sahne sanatıyla tasarruf çağrısı: Burhan Öçal akustik, Ebru Yaşar duyarlık istedi

Türkiye ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen COP31 İklim Zirvesi'nde kültür ve sanat etkinlikleri yeşil gündeme eşlik ediyor. Yeşil Bölge'deki iki amfitiyatroda gerçekleşen konserlerde Ebru Yaşar ve vurmalı çalgılar ustası Burhan Öçal müzikseverlerle buluştu.

sanatçıların duyarlılık çağrısı:

Türk Telekom Büyük Amfitiyatro'da sahne alan Ebru Yaşar, COP31 vesilesiyle Antalya'da olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek şarkılarını doğa için söylemek istediğini vurguladı. Yaşar, dinleyicilere şu çağrıyı yaptı: "Bu akşam şarkılarımızı doğa için söyleyelim. Ufak bir değişiklik bize yeter. Mesela buradan çıktık, çöpümüzü elimizde taşıdık, yere atmadık. Eve gittik, ışığımızı kapattık. Yiyeceklerimizi israf etmeden yedik. Muslukları biraz daha idareli kullandık. Bunun hepimize faydası var. Yeter ki farkında olalım."

akustik performansla enerji tasarrufu vurgusu:

Küçük Amfitiyatro'da sahne alan Burhan Öçal Quartet, geleneksel Türk müziğini cazla harmanladığı repertuvarını elektrikli enstrüman kullanılmadan sundu. Performansta kanun, çello, piyano ve Öçal'ın metal vurmalı çalgıları yer aldı; sesin iletimi için ise mikrofonlar kullanıldı. Organizasyon kapsamında elektrikli enstrüman kullanılmadı tercihi, enerji tasarrufuna dikkat çekmeyi amaçladı.

Konser sonrası değerlendirme yapan Burhan Öçal, akustik müziğin çevre bilincine katkısına işaret etti: "Akustik müzikle, ahşaptan yapılmış müzik enstrümanlarıyla çevrenin temizliğine ve korunmasına biraz katkımız olur diye düşünüyorum. Bundan sonraki nesiller için çok hızlı bir şekilde insanları bilinçlendirip bu güzel dünyayı korumamız lazım. Umarım bu tür toplantıların güzel sonuçları olur" sözleriyle etkinliğin hedefini özetledi.

Sanatçıların çağrıları ve akustik yaklaşım, COP31'de yürütülen iklim müzakerelerine kültürel bir destek niteliği taşıdı ve zirvenin yeşil temasını sahneye taşıdı.

Burhan Öçal'dan COP31'de elektrik enerjisi tasarrufuna akustik konserli destek