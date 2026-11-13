Çorlu’da kaçak getirilen 24 büyükbaş hayvan kestirildi; Trakya için uyarı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde yapılan denetimlerde mevzuata aykırı yollarla bölgeye getirildiği tespit edilen 24 adet büyükbaş hayvan, yetkili veteriner hekimlerin kontrollerinin ardından kestirildi. İşlemde tüm masrafların hayvan sahibine yüklendiği bildirildi ve sorumlular hakkında idari yaptırım uygulandı.

Denetimde tespit edilenler:

Çorlu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin 11 Kasım 2026 tarihli denetiminde, bölgeye yasal prosedürlere uygun olmayan şekilde getirildiği belirlenen 24 büyükbaş hayvan tespit edildi. Yetkili veteriner hekimlerin yaptığı muayene ve tespitler tutanak altına alındı. Söz konusu hayvanların sevkiyatı ve barındırılmasıyla ilgili eksikliklerin, bölgenin sağlık statüsünü riske attığı vurgulandı.

İşlemler, 2020/06 sayılı Şap Hastalığına Duyarlı Hayvanların Korunmuş Bölgelere Sevklerinde Uygulanacak Prensipler Genelgesi hükümleri doğrultusunda yürütüldü: hayvanlar en yakın kesimhanede kestirildi ve bu uygulamanın tüm giderleri hayvan sahibine ait tutuldu. Ayrıca, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 36’ncı maddesi uyarınca sorumlulara idari para cezası verildi.

Trakya’nın ari statüsüne ilişkin uyarılar:

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü açıklamasında, Trakya bölgesinin 2010 yılından bu yana şap hastalığına karşı aşılı ari bölge statüsünde olduğuna dikkat çekildi. Kurum, bu statünün yıllarca sürdürülmüş bir kazanım olduğunu belirterek, mevzuata aykırı canlı hayvan hareketlerinin bu durumu tehlikeye atabileceği uyarısında bulundu.

Açıklamada yetiştiricilere ve vatandaşlara şu çağrı yapıldı: Anadolu’dan Trakya’ya canlı hayvan sevkiyatlarında menşei ve sağlık durumu belgesi olmayan hayvanların kabul edilmemesi, belgesiz ya da izinsiz hayvan hareketlerine aracılık edilmemesi ve şüpheli durumların gecikmeksizin jandarma veya ilçe tarım ve orman müdürlüklerine bildirilmesi istendi. Kurum ayrıca, mevzuata aykırı hareketlerde sadece hayvan sahibinin değil, taşıma ve aracılık edenlerin de hukuki sorumluluk taşıdığına dikkat çekti.

Yetkililer, Trakya’nın ari statüsünün korunmasının yalnızca kamu kurumlarının değil, bölgedeki tüm yetiştiricilerin ve vatandaşların ortak sorumluluğu olduğunu vurguladı ve bu kazanımın gelecek nesillere aktarılmasının önemine değindi.

ÇORLU İLÇE TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNCE GERÇEKLEŞTİRİLEN KONTROLLERDE, MEVZUATA AYKIRI YOLLARLA BÖLGEYE GETİRİLDİĞİ TESPİT EDİLEN 24 BÜYÜKBAŞ HAYVAN, TÜM MASRAFLARI SAHİBİNE AİT OLMAK ÜZERE KESTİRİLİRKEN, HAYVANLARIN SAHİBİNE İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI.