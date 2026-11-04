Çoruh kıyısında kedi av peşinde: ördekleri pusuya düşüremedi

Bayburt'un Çoruh Nehri kıyısında görülen bir kedi, bölgeye kışlayan yeşilbaşlı gövel ördekler sürüsünü gözüne kestirdi. Nehir kenarında sessizce bekleyen kedi, ördekleri takip ederek avlanma girişiminde bulundu; anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

gözlem ve av girişimi:

Kedi bir süre ördekleri uzaktan izledi ve su üzerinde yüzen kuşlara yaklaşmaya çalıştı. Yapılan birkaç atakta başarılı olamayınca kedinin av girişimi sonlandı; daha sonra nehirden su içti ve ağaç dallarının üzerinden ilerleyerek bölgeden uzaklaştı. Görüntüler, hem hayvan davranışlarını hem de nehir kenarındaki hassas dengeyi ortaya koydu.

göç ve doğal yaşam:

Sibirya ve Rusya gibi soğuk bölgelerden göç eden ördekler, yaklaşık 10 yıldır kış mevsimini Çoruh Nehri'nde geçiriyor. Bu göçmen kuşlar, nehrin ekosistemine katkı sağlarken kentteki doğal peyzaja renk katıyor ve doğaseverlerin ilgisini çekiyor.

ÇORUH NEHRİ’NİN MİSAFİRİ ÖRDEKLERİ AVLAMAK İSTEYEN KEDİ PUSUYA YATTI