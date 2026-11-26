Çorum’da boşanma aşamasındaki eşini öldüren kişi hastanede yaşamını yitirdi

Olay, 24 Kasım günü saat 18.30 sıralarında Bahçelievler Mahallesi Çamlık Caddesi'nde meydana geldi. İddialara göre Gökhan Özdemir (44), boşanma aşamasında olduğu eşi Esin Özdemir (42)'i, çocuklarının evde bulunduğu sırada tabancayla vurarak öldürdü.

Olayın gelişimi:

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler olay yerine geldiğinde şüpheli evi kilitleyerek içeride kaldı; daha sonra çocukların dışarı çıkmasına izin verdi. 3 çocuk, polis ekipleri tarafından güvenli şekilde evden çıkarıldı.

Güvenlik güçlerinin yaklaşık 11 saat süren ikna çabalarına rağmen şüpheli ikna olmadı ve iddialara göre kafasına ateş ederek kendini vurdu.

Hastane ve müdahale:

Şüpheliye olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanenin yoğun bakım ünitesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen şahıs yaşamını yitirdi.

GÖKHAN ÖZDEMİR