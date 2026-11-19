Çukurova'da zeytin hasadı başladı

Çukurova'nın bereketli arazilerinde zeytin toplama dönemi açıldı. Bu sezon yoğun geçen yağışlar ağaçlarda ürün miktarını artırdı; ancak zeytinin su oranındaki yükseliş, fabrikalarda elde edilen yağ miktarını düşürdü. Üreticiler sabahın erken saatlerinden itibaren bahçelere girip topladıkları ürünü yağ fabrikalarına taşıyor.

Rekolte ve yağ oranındaki değişim:

Ziraat Mühendisi Savaş Bakar bölgedeki durumu değerlendirirken, bu yıl rekoltenin yüksek olduğunu, ancak yağ oranının azaldığını vurguladı. Bakar, "Sezonun bol yağışlı geçmesi rekolteyi artırdı. Fakat zeytindeki su oranı yükseldiği için yağ verimi geriledi" dedi. Eskiden 3–4 kilogram zeytinden 1 kilogram yağ alınırken, bu sezon bazı bahçelerde 8–10 kilogram veya nadiren 12–1 oranlarına varan sonuçlar görüldüğünü aktardı.

Bakar, ağaç beslenmesi, bahçe drenajı, bakım ve budamanın yağ verimini etkileyen diğer önemli etkenler olduğunu belirtti. Toprak suyu tutuyorsa gerekli kültürel önlemlerin alınması gerektiğini söyledi.

Üreticilerin fırın ve fabrikaya taşıma süreci:

Hasada başlayan üreticiler topladıkları zeytinleri yakınlardaki yağ fabrikalarına götürüyor. 15 dönümlük bahçesinde hasada devam eden üretici Mustafa Tuzcu getirdiği 3,5 ton zeytinin yağ çekimi için Kozan'a getirildiğini ve geçen hafta benzer partiden 4 kilo 700 gramda bir litre sonuç aldığını belirtti. Tuzcu, bölgedeki verim farklılıklarına dikkat çekti: "Herkesin aldığı miktar farklı. Bazıları 8–10 kiloda bir kilo yağ alıyor."

Ata zeytinlerinde verimin düşmesi:

Yarım asırlık ağaçlardan hasat yapan üretici Nusret Arslan da ata ağaçlarında ürün bolluğu olduğunu ancak yağ veriminin azaldığını söyledi. Arslan, geçmiş yıllarda 3’e 1, 4’e 1 alınan oranların bu yıl yerini 6–10’a 1 aralığındaki değerlere bıraktığını anlattı. Dedesi ve babasından kalan ağaçlardan halen ürün aldığını belirten Arslan, bu ağaçların önceki yıllara göre daha düşük yağ verimi verdiğini aktardı.

Riskler ve üreticilere öneriler:

Bakar, yağışların devam etmesi halinde zeytindeki su oranının daha da artabileceğini ve bunun mantar hastalıkları riskini yükseltebileceğini belirtti. Bu nedenle hasadın geciktirilmemesi ve bahçelerde drenaj ile kültürel önlemlerin hızla uygulanmasının önem taşıdığını söyledi. Üreticiler de buna paralel olarak hasat temposunu artırarak sezonu kapatmaya çalışıyor.

ÇUKUROVA'NIN BEREKETLİ TOPRAKLARINDA ZEYTİN HASADI BAŞLADI.