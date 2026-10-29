Cumhuriyet coşkusu doğada: Araç'ta 103 meyve çekirdeği toprakla buluştu

Cumhuriyet Bayramı doğada kutlandı

Kastamonu'nun Araç ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında düzenlenen etkinlikte 250 öğrenci, akademisyenler ve protokol üyeleri bir araya geldi. Kastamonu Üniversitesi Araç Rafet Vergili Meslek Yüksekokulu ile Eko Turizm ve Çevre Topluluğu iş birliğinde gerçekleşen programda, Cumhuriyetin 103. yılına özel 103 meyve çekirdeği doğayla buluşturuldu.

etkinlik programı ve faaliyetler:

Katılımcılar Gölcük ve Sıragömü yaylalarında bir araya gelerek tarihi İpek Yolu güzergahında 6 kilometrelik doğa yürüyüşü yaptı. Program çerçevesinde halat çekme, çuval yarışı ve çivi çakma yarışmaları düzenlendi, mantar toplama etkinliği gerçekleştirildi ve coğrafya ile Cumhuriyet temalı bir resim sergisi açıldı. Etkinlikte misafirlere coğrafi işaretli Göce çorbası ikram edildi.

Organizasyon, Kastamonu Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Coğrafya Bölümü Türkiye Coğrafyası Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Evren Atış, Araç Rafet Vergili Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Miraç Aydın ve Öğr. Gör. Hikmet Haberal öncülüğünde gerçekleştirildi. Etkinliğe Kastamonu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Kastamonu Belediyesi, Kastamonu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, Araç Kaymakamlığı, Araç Belediyesi ve Araç Orman İşletme Müdürlüğü destek verdi.

katılımcıların mesajları:

Araç Kaymakamı Ali Emre Tekin etkinlikle ilgili olarak, "Çok anlamlı bir gün. Cumhuriyetimizin 103. yılını kutlayacağız. Bu etkinlik de Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle oluyor. Yarın da Cumhuriyet Bayramımızı ilçe olarak hep birlikte coşkuyla kutlayacağız" ifadelerini kullandı.

Araç Belediye Başkanı Süleyman Yazkan gençlere hitaben, "Kıymetli gençler, sizler bizlere ailenizin emanetisiniz. Burada idareciler olarak bizlere düşen görev ise ilçemizde sizleri iyi ağırlayabilmek, iki yılınızı güzel hatıralarla bıraktırabilmek" dedi.

Prof. Dr. Miraç Aydın etkinliğin amacını, "Bu etkinliği başlatırken yalnızca doğada bir gün geçirmek değildi maksadımız. Aynı zamanda gençlerimiz Cumhuriyet’in anlamını yalnızca kitaplardan okumasın, öğrenmesin; bu onur ve coşkuyu burada birlikte yaşasın istedik" sözleriyle özetledi.

Öğr. Gör. Hikmet Haberal ise, "Cumhuriyetimizin 103. yıl dönümünü burada kutlamak ve o coşkuyu doğanın izinde, doğanın ışığında yaşamak istedik. Öğrencilerimizi doğayla bütünleştirdik. Doğada mantar toplama etkinliği yaptık, flora ve fauna çeşitliliğini anlattık. 103 meyve çekirdeğini doğayla buluşturduk. İnşallah bundan sonra nice 103 yıllara diyorum" şeklinde konuştu.

Etkinliğe katılan öğrencilerden biriyse, birinci sınıf Avcılık ve Yaban Hayatı öğrencisi Dursun Onur Akkuş, "Protokol ve hocalarımız çok ilgiliydi. Yemek ikramında bulundular. Halat çekme, çivi çakma, çuval yarışı gibi çeşitli aktiviteler yaptık. En sonunda yürüyüş yaptık. Çok keyifli ve eğlenceliydi. Çok verim aldım, sosyalleştik. Endonezyalı öğrenciler ve diğer yabancı öğrencilerle tanıştık, sohbet ettik. Seneye de olursa kesinlikle katılmayı düşünüyorum" diyerek izlenimlerini paylaştı.

Günün sonunda katılımcılar, Araç Kaymakamlığı tarafından düzenlenen fener alayına katıldı; ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle marşlar eşliğinde yürüyerek Cumhuriyet coşkusunu ilçe sokaklarına taşıdı.

ETKİNLİKTE HALAT ÇEKME, ÇUVAL YARIŞI VE ÇİVİ ÇAKMA YARIŞMALARI DÜZENLENDİ, MANTAR TOPLAMA ETKİNLİĞİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ