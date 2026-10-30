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Cumhuriyet coşkusu satranç tahtasında: Eskişehir'de 65 çocuk yarıştı

Eskişehir'de korunma ve bakım altında bulunan 65 çocuk, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda düzenlenen satranç turnuvasında strateji dikkat ve dostlukla yarıştı.

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 09:38

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Cumhuriyet coşkusu satranç tahtasında: Eskişehir'de 65 çocuk yarıştı

Eskişehir'de cumhuriyet bayramında satranç turnuvası

Eskişehir'de korunma ve bakım altında bulunan çocukların katılımıyla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında satranç turnuvası gerçekleştirildi.

Turnuva, Eskişehir Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü çatısı altında düzenlendi ve toplam 65 çocuk etkinlikte yer aldı.

Turnuvanın amacı:

Organizasyonun temel hedefi, çocukların stratejik düşünme, dikkat ve problem çözme becerilerini desteklemek ve sportif bir ortamda sosyal bağlarını güçlendirmek olarak açıklandı.

Kategoriler ve katılım:

Turnuva iki ayrı yaş grubunda yapıldı: 7-12 yaş ve 13-18 yaş. Etkinlik, rekabetin yanı sıra dostluk ve paylaşım odaklı bir formatta sürdü.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhuriyet Bayramı coşkusunu sporun ve dostluğun birleştirici gücüyle yaşayan çocuklarımıza başarılar diliyoruz" denildi.

ESKİŞEHİR&#039;DE KORUNMA VE BAKIM ALTINDA BULUNAN ÇOCUKLARIN KATILIMIYLA 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI...

ESKİŞEHİR'DE KORUNMA VE BAKIM ALTINDA BULUNAN ÇOCUKLARIN KATILIMIYLA 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI KAPSAMINDA SATRANÇ TURNUVASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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