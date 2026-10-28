Cumhuriyet coşkusu ulaşımda: Ankara, İstanbul ve İzmir'de bazı raylı hatlar 29 ekim'de ücretsiz

Cumhuriyet coşkusu ulaşımda

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda Cumhuriyetin 103. kuruluş yıl dönümünü Türkiye Yüzyılı vizyonu çerçevesinde kutladıklarını ifade etti.

Bakanın mesajı:

Uraloğlu açıklamasında Cumhuriyetin ülkenin geleceğine dair umut ve azim kaynağı olduğunu belirtti. Mesajında, Cumhuriyetimizin 103. kuruluş yıl dönümünü, Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun rehberliğinde milletçe duyduğumuz derin gurur ve coşkuyla idrak ediyoruz ifadelerine yer verdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde çevre dostu, dijitalleşmeye öncülük eden, hızlı, güvenli ve ekonomik ulaşım projelerine ara vermeden devam ettiklerini vurguladı.

29 Ekim'de ücretsiz ulaşım detayları:

Bayram coşkusunu vatandaşlarla paylaşmak amacıyla bakanlığın aldığı karar doğrultusunda bazı hatlarda ücretsiz uygulama yapılacak. Uraloğlu, 29 Ekim'de Ankara'da Başkentray, İstanbul'da Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Hattı ile İzmir'de İZBAN hatlarımız tüm gün ücretsiz olacaktır dedi.

Bakan, bu uygulamanın vatandaşların bayramı şehir içinde daha rahat geçirmesine ve Cumhuriyet coşkusunun daha geniş kitlelerle paylaşılmasına imkan tanıyacağını belirtti.

Açıklamada ayrıca birlik ve beraberlik duygusunun pekiştirilmesinin, terörsüz bir Türkiye hedefinin kararlılıkla sürdürüleceğinin ve kaynakların üretim, yenilik ile kalkınmaya yönlendirileceğinin altı çizildi.

Uraloğlu, son olarak Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşlarını ve vatan uğruna can veren şehitleri rahmetle, gazileri şükranla andıklarını belirterek 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı ve vatandaşlara sağlık, huzur ile mutluluk diledi.

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI ABDULKADİR URALOĞLU