Cumhuriyet için 103 kilometre: 17 yaşında bir gencin azim koşusu

rota ve hazırlık:

Karabüklü 17 yaşındaki Erdem Belder, Cumhuriyet’in ilanının 103. yıl dönümünü anmak için cesur bir harekete imza attı. Planını Bolu'nun Yeniçağa ilçesinden başlayıp Safranbolu Eski Çarşı'da sonlandıracak şekilde yapan genç sporcu, rotasını 103 kilometre olarak belirledi.

Erdem, yaklaşık üç ay önce ağabeyi Alper Belder ve bir arkadaşıyla yaptığı sohbetten doğan fikirle koşuya hazırlanmış; antrenman geçmişi ve çalışma disiplini bu hedefe ulaşmasında belirleyici oldu. Yaklaşık 7 yaşından beri atletizm ve bisiklet ile ilgilenen Belder, son dönemde ultra koşulara yönelmiş olmakla birlikte asıl spor dalının bisiklet olduğunu vurguluyor.

koşunun seyri ve süre:

Yeniçağa'dan başlayan koşuda Erdem, su ve kısa dinlenme molaları vererek ilerledi. Takımının organize ettiği destek noktaları sayesinde ihtiyaçlarını karşılayarak sürdü ve hedefi yaklaşık 13,5 saatte tamamladı. Zaman zaman fiziksel güçlükler yaşasa da rotayı bitirmekte kararlı davrandı.

Koşu sırasında Erdem, özellikle 50. kilometrede fiziksel olarak zorlandığını ve ilerlemenin güçleştiğini belirtti. Bu dönemde moral desteği, yolculuğun tamamlanmasında belirleyici oldu.

destek ekibi ve motivasyon:

Ağabeyi Alper Belder ile arkadaşı, koşu boyunca Erdem'in yanında yer aldı. Alper, her 10 kilometrede bir yiyecek ve su desteği sağlamak üzere kontrol noktaları oluşturduklarını, yaklaşık 13 saat boyunca kardeşini takip edip ihtiyaçlarıyla ilgilendiklerini anlattı. Özellikle ilerleyen kilometrelerde koşunun psikolojik açıdan zorlayıcı hale geldiğini ifade etti.

Alper, kardeşinin hedefini gerçekleştirebilmesi için elinden gelen desteği verdiğini söyledi ve Erdem’in başarısını tebrik etti. Erdem ise ağabeyi ve arkadaşının motivasyonuna dikkat çekerek, onların yardımı olmasaydı hedefini tamamlayamayabileceğini dile getirdi.

cumhuriyete armağan ve mesaj:

Erdem koşusunu Cumhuriyet’e adadığını belirtti ve sözlerin şöyle sürdürdü: "103 yıl önce bize bir Cumhuriyet armağan edildi. Biz de bu Cumhuriyet’i korumak ve sahiplenmekle mükellefiz. Ben de bu 103 kilometrelik koşumu Cumhuriyet’e armağan ediyorum ve bana destek olan herkese teşekkür ediyorum". Bu performans genç sporcuların toplumsal olaylara dikkat çekme biçimlerinden biri olarak kayda geçti.

Genç atletin deneyimi, uzun mesafe koşularına ilgi duyanlar için motivasyon kaynağı olurken, ekip çalışmasının ve planlamanın önemini de bir kez daha ortaya koydu.

YAKLAŞIK ÜÇ AY ÖNCE AĞABEYİ ALPER BELDER VE BİR ARKADAŞIYLA SOHBET EDERKEN ORTAYA ÇIKAN FİKİR ÜZERİNE KOŞUYA HAZIRLANAN ERDEM BELDER, ROTASINI SAFRANBOLU ESKİ ÇARŞI’DA TAMAMLAYACAK ŞEKİLDE PLANLADI.