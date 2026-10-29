Cumhuriyetin 103. yılı: demokrasiyle güçlenen, gençlikle yükselen ufuk

Önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Dr. Mehmet Kasapoğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle yayımladığı mesajında, Cumhuriyetin 103. yılına ilişkin değerlendirmelerini paylaştı. Kasapoğlu, Cumhuriyetin yalnızca geçmişten bir miras olmadığını; her gün yeniden üretilen, büyütülen ve geleceğe taşınan yaşayan bir ideal olarak görülmesi gerektiğini belirtti.

Cumhuriyet ve demokrasi arasında kurulan bağ:

Kasapoğlu, Cumhuriyetin kuruluş iradesinin "Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir" anlayışında hayat bulduğunu hatırlatarak, bunun milletin bağımsızlık karakterinin en güçlü göstergesi olduğunu ifade etti. Cumhuriyetin insan onurunu merkeze alan, fırsat eşitliğini tesis eden bir yapı olduğuna dikkat çeken Kasapoğlu, demokrasinin ise bu çatının altındaki adalet, hakkaniyet ve çoğulculuk nefesi olduğunu vurguladı.

Mesajında toplumsal kapsayıcılığın önemine değinen Kasapoğlu, "Kimseyi geride bırakmayan, 86 milyon vatandaşımızın tamamını aynı bayrak ve aynı gelecek idealinde buluşturan bu kapsayıcı ruh, toplumsal barışımızın ve sarsılmaz kardeşliğimizin en sağlam teminatıdır" dedi.

Gençlik ve Türkiye'nin ikinci asrı:

Kasapoğlu, Cumhuriyetin ikinci asrının dinamizminin gençlerde olduğunu belirterek, gençlerin bilimde, teknolojide, üretimde, ticarette, sanatta ve sporda ülkeyi taşıyacak güç olduğunu aktardı. Açıklamasında, gençlere yönelik desteğin vurgulanması gerektiğini, onların hayallerine omuz vermenin ve başarılarını sürdürülebilir geleneğe dönüştürmenin öncelik olduğunu söyledi.

Kasapoğlu, bu kapsamda "Cumhuriyet mirasımız, demokrasi nefesimiz, gençlik ise ikinci asırdaki ufkumuzdur" ifadesini kullanarak gençlerin Cumhuriyet değerlerinin en parlak temsilcileri olduğunu belirtti. Atılan her adımın, gençlerin küresel rekabette söz sahibi olmasıyla Cumhuriyetin 103 yıllık yürüyüşüne yeni zafer halkaları ekleyeceğini söyledi.

Dünyadaki krizlere de değinen Kasapoğlu, bugün yakın coğrafya ve dünyanın pek çok bölgesinin ağır krizlerle sınandığını; böyle bir dönemde Türkiye'nin "istikrar, güven ve barış adası" olarak öne çıkmasının Cumhuriyetin kurumsal birikimi ve milletin feraseti sayesinde mümkün olduğunu kaydetti. Birlik ve iç cepheyi demokrasi, hukuk, ortak akıl ve kardeşlikle tahkim etmenin önemine vurgu yaptı.

Kasapoğlu sözlerini, savunma sanayiinden diplomasie, ekonomiden sosyal politikalara kadar uzanan alanlarda tam bağımsız ve güçlü Türkiye ideali karşısında hiçbir gücün duramayacağını belirterek sürdürdü. Ayrıca, Cumhuriyetin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile vatanı emanet eden şehitler ve gazilere rahmet ve minnetlerini sundu.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyetin 103. yılına ilişkin açıklamasını "Köklerimizden aldığımız ilhamla, demokrasimizi daha da güçlendirerek Cumhuriyet değerlerini ilelebet yaşatacak, birliğimizden ve kardeşliğimizden aldığımız güçle yarınlara çok daha güçlü yürüyeceğiz" sözleriyle sonlandırdı.

ÖNCEKİ DÖNEM GENÇLİK VE SPOR BAKANI, AK PARTİ İZMİR MİLLETVEKİLİ DR. MEHMET KASAPOĞLU, "BUGÜN HEM YAKIN COĞRAFYAMIZ HEM DE DÜNYANIN PEK ÇOK BÖLGESİ AĞIR KRİZLER, ÇATIŞMALAR VE BELİRSİZLİKLERLE SINANIYOR. BÖYLESİ FIRTINALI BİR KONJONKTÜRDE TÜRKİYE’NİN BİR İSTİKRAR, GÜVEN VE BARIŞ ADASI OLARAK ÖNE ÇIKMASI, CUMHURİYETİMİZİN ASIRLIK KURUMSAL BİRİKİMİ VE MİLLETİMİZİN FERASETİ SAYESİNDEDİR" DEDİ.