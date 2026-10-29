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Cumhuriyetin 103. yılı Şahinbey'de sporla kutlandı

Şahinbey Belediyesi, 29 Ekim etkinliklerinde beş branşta 798 sporcuyu buluşturdu; öğretmenler arası voleybolda ise 46 takım ve 460 öğretmen mücadele etti.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 14:24

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Cumhuriyetin 103. yılı Şahinbey'de sporla kutlandı

Etkinliklerin genel görünümü:

Şahinbey Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında düzenlediği sportif ve sosyal organizasyonlarla Cumhuriyetin 103. yıl coşkusunu sahalara taşıdı. Etkinlikler farklı yaş ve ilgi gruplarını bir araya getirerek sporun, dostluğun ve dayanışmanın güçlenmesine katkı sağladı.

Spor turnuvaları ve katılımcı sayıları:

Belediye tarafından düzenlenen okçuluk, masa tenisi, mangala, dart ve atletizm yarışmalarına toplam 798 sporcu katıldı. Branşlara göre katılım sayıları şu şekilde gerçekleşti: okçuluk 150, masa tenisi 163, mangala 160, dart 155 ve atletizm koşusu 170 kişi.

Öğretmenler arası voleybol turnuvası:

Şahinbey İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen öğretmenler arası voleybol turnuvası 22 Ekim - 8 Kasım 2026 tarihleri arasında devam ediyor. Turnuvaya 46 takım ve toplam 460 öğretmen katılıyor; organizasyon eğitim camiasında birlik, beraberlik ve sosyal bağların güçlenmesine imkân tanıyor.

Toplumsal etkiler ve sonuç:

Etkinlikler, Cumhuriyet Bayramı coşkusunu geleneksel törenlerin ötesine taşıyarak sporu birleştirici bir araç olarak öne çıkardı. Düzenlenen turnuvalar katılımcılara rekabetin yanı sıra dostluk ve dayanışma ortamı sundu.

ŞAHİNBEY BELEDİYESİ, CUMHURİYETİN 103. YIL DÖNÜMÜNÜ DÜZENLEDİĞİ SPORTİF ETKİNLİKLERLE KUTLADI....

ŞAHİNBEY BELEDİYESİ, CUMHURİYETİN 103. YIL DÖNÜMÜNÜ DÜZENLEDİĞİ SPORTİF ETKİNLİKLERLE KUTLADI. ŞAHİNBEY BELEDİYESİ TARAFINDAN 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI KAPSAMINDA DÜZENLENEN SPOR VE ZEKÂ OYUNLARI TURNUVALARINA 798 SPORCU KATILIRKEN, ÖĞRETMENLER ARASI VOLEYBOL TURNUVASINDA İSE 460 ÖĞRETMEN MÜCADELE ETTİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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