Cumhuriyetin mirasını üretimle yaşatacağız diyen DTO başkanı

DTO başkanı Uğur Erdoğan'dan 29 Ekim mesajı

Denizli Ticaret Odası (DTO) Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle yayımladığı mesajda Cumhuriyet'in Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük iradesinin en güçlü ifadesi olduğunu vurguladı. Erdoğan, Cumhuriyetin ilanını milletin bağımsızlık mücadelesinin en önemli kazanımlarından biri olarak niteledi.

Mesajında Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin birlik, beraberlik, eşitlik ve çağdaşlaşma değerlerini taşıyan bir miras olduğuna dikkat çeken Erdoğan, bu mirasın korunmasının ve gelecek kuşaklara aktarılmasının ortak sorumluluk olduğunu belirtti.

Ekonomik sorumluluk ve hedefler

DTO Başkanı Erdoğan, Denizli iş dünyasının temsilcileri olarak Cumhuriyetin kazanımlarını korumanın yanı sıra ülkenin kalkınmasına katkı sağlamayı da temel görevleri arasında gördüklerini ifade etti. Erdoğan, üretim, istihdam ve ihracat'ın Türkiye'nin güçlü geleceği açısından taşıdığı öneme dikkat çekti ve Denizli'nin girişimci ruhu ile üretim gücünün ekonomik değeri artırmayı sürdüreceğini kaydetti.

Erdoğan, sözlerini "Cumhuriyetimizi, üreterek ve çalışarak daha ileriye taşıyacağız" ifadesiyle özetleyerek, DTO ve kent iş dünyasının daha güçlü, yenilikçi ve müreffeh bir Türkiye hedefi doğrultusunda emek vereceğini belirtti.

Atatürk ve kahramanları anma

Mesajın sonunda Erdoğan, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere vatan uğruna can veren tüm kahramanları rahmet, minnet ve saygıyla andığını söyledi. Cumhuriyetin gelecek nesillere bırakılan en kıymetli emanetlerden biri olduğunun altını çizen Erdoğan, bu mirası yaşatmanın ortak bir görev olduğunu yineledi.

Uğur Erdoğan, başta Denizli iş dünyası olmak üzere tüm Denizlililerin ve Türk milletinin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutlayarak, Cumhuriyetin birlik, beraberlik ve dayanışma içinde sonsuza kadar yaşatılması temennisinde bulundu.

DENİZLİ TİCARET ODASI (DTO) BAŞKANI UĞUR ERDOĞAN, 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI DOLAYISIYLA YAYIMLADIĞI KUTLAMA MESAJINDA, CUMHURİYET’İN TÜRK MİLLETİNİN BAĞIMSIZLIK VE ÖZGÜRLÜK İRADESİNİN EN GÜÇLÜ İFADESİ OLDUĞUNU VURGULAYARAK, TÜM DENİZLİLİLERİN VE MİLLETİMİZİN BAYRAMINI KUTLADI.