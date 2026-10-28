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Cumhuriyetin teminatı üretim ve dayanışma olacak

Gaziantep OSB Başkanı Cengiz Şimşek, 29 Ekim mesajında Cumhuriyetin bağımsızlık ve çağdaşlık temellerini vurgulayıp, üretimle korunacağını söyledi.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 09:46

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Cumhuriyetin teminatı üretim ve dayanışma olacak

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi başkanı cengiz şimşek'ten 29 Ekim mesajı

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Cengiz Şimşek, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında Cumhuriyetin tarihî önemine ve bugünkü sorumluluklara dikkat çekti. Şimşek, Cumhuriyetin Türk milletinin bağımsızlık iradesinin, azminin ve ortak mücadelesinin en büyük eseri olduğunu vurguladı.

cumhuriyetin anlamı ve tarihî miras:

Şimşek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde yürütülen Milli Mücadele'nin milletin tüm imkansızlıklara rağmen bağımsızlığından vazgeçmeyeceğini bütün dünyaya gösterdiğini belirterek, Cumhuriyetin ilanının bu tarihî mücadelenin en önemli kazanımlarından biri olduğunu kaydetti. Mesajında, "Cumhuriyet, yalnızca bir yönetim biçimi değil, aynı zamanda özgürlük, eşitlik, çağdaşlık ve kalkınma hedeflerinin temel dayanağıdır" sözleriyle Cumhuriyetin ideallerine vurgu yaptı.

Şimşek, Atatürk’ün ortaya koyduğu çağdaş ve güçlü Türkiye idealinin bugün de yol gösterici olduğunu ifade etti ve Cumhuriyetin temel değerlerine sahip çıkmanın ekonomik ve sosyal gelişmeyle doğrudan ilişkili olduğunu belirtti.

ekonomik bağımsızlık, üretim ve yerel sorumluluklar:

Başkan Şimşek, Cumhuriyetin korunmasının yollarından birinin de ülkenin ekonomik bağımsızlığını güçlendirmek olduğunu işaret etti. Mesajında Gaziantep’in üretim kültürü, girişimcilik ruhu ve çalışma azmiyle Türkiye ekonomisine önemli katkılar sunduğunu belirterek kent sanayisinin Cumhuriyetin kalkınma hedeflerinin gerçekleştirilmesinde önemli rol oynadığını söyledi.

OSB Başkanı, sanayicilerin ve iş dünyasının rolüne dikkat çekerek, "Gaziantepli sanayiciler olarak karşılaşılan tüm zorluklara rağmen üretimden vazgeçmeden, yatırımları sürdürerek ve Türkiye’nin rekabet gücünü artırarak Cumhuriyet’in geleceğine katkı sunmayı temel sorumluluklarımızdan birisi olarak görüyoruz" ifadesini kullandı. Şimşek, üretimden istihdama, teknolojik gelişimden ihracata kadar alanlarda daha ileri gitme kararlılığını vurguladı.

Mesajını, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Milli Mücadele’nin tüm kahramanlarını saygı, minnet ve rahmetle anarak tamamlayan Şimşek, ortak hedefler doğrultusunda çalışmanın Türkiye’nin her alanda daha güçlü bir geleceğe ulaşmasında belirleyici olduğunu belirtti.

GAZİANTEP ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ BAŞKANI CENGİZ ŞİMŞEK, 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI DOLAYISIYLA...

GAZİANTEP ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ BAŞKANI CENGİZ ŞİMŞEK, 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI DOLAYISIYLA BİR KUTLAMA MESAJI YAYIMLADI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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