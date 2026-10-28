Cumhuriyetten güç alan halı sektörü: ihracatta kararlılık mesajı

TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı İskender Kaplan'ın 29 Ekim mesajı:

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Halı Sektör Kurulu Başkanı İskender Kaplan, Cumhuriyetin kuruluşunun 103. yıl dönümü münasebetiyle yayımladığı mesajda, Türk sanayicisinin ve ihracatçısının Cumhuriyetten aldığı ilhamla dünya pazarlarındaki güçlü konumuna dikkat çekti.

Cumhuriyetin üretime etkisi:

Kaplan mesajında Cumhuriyetin kazandırdığı ekonomik bağımsızlık ve üretim vizyonuna vurgu yaptı. Cumhuriyet, Üretmenin ve Başarmanın En Büyük Teminatıdır ifadesiyle başlayan metinde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün mirası olarak nitelendirdiği özgür düşünce ikliminin sanayi ve ihracat başarısındaki belirleyici rolü ön plana alındı.

Başkan Kaplan, "Bugün ülkemizin dört bir yanından dünyanın dört bir yanına halı ihraç ediyorsak, bayrağımızı global pazarlarda gururla dalgalandırıyorsak, bunu Cumhuriyetimizin kurduğu sağlam sanayi temellerine ve kazandırdığı hür düşünce iklimine borçluyuz" sözleriyle ülke genelinde üretim odaklı yaklaşımın önemini vurguladı.

Halı sektörünün rotası:

Türkiye’nin halı ihracatında küresel bir üs haline gelmesinde öncü rol üstlenen çatı kuruluş olarak TİM Halı Sektör Kurulu, sektörel dayanışma ve kalıcı büyüme hedeflerinin altını çizdi. Kaplan, sektörün "üreten Türkiye" hedefi doğrultusunda istihdam sağlamaya ve ülkenin dış ticaretine katma değer sunmaya devam edeceğini belirtti.

Mesajın sonunda Kaplan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, vatan için canlarını feda eden şehitlere rahmet ve minnetle anarken, tüm milletin ve sanayicilerin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı içtenlikle kutladı.

TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ (TİM) HALI SEKTÖR KURULU BAŞKANI İSKENDER KAPLAN, CUMHURİYETİN KURULUŞUNUN 103. YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA YAYIMLADIĞI KUTLAMA MESAJINDA, TÜRK SANAYİCİSİNİN VE İHRACATÇISININ CUMHURİYET’TEN ALDIĞI İLHAMLA DÜNYA PAZARINDAKİ GÜÇLÜ KONUMUNA DİKKAT ÇEKTİ.