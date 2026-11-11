Çünür tepesindeki döner restoran Isparta'ya yeni bir bakış sunacak

Çünür Tepesi'nde çalışmalar hız kesmiyor

İsparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Çünür Tepesi'nde inşaatı süren döner restoranı ve çevre düzenleme çalışmalarını ekibiyle birlikte yerinde inceledi. İnceleme sırasında restoranın döner platformu da test edildi ve Başdeğirmen, bir kişinin burada oturarak 1 saatte tüm Isparta'yı 360 derece izleyebileceğini belirtti.

döner platformun özellikleri:

Başdeğirmen, projenin belediyenin mimar ve mühendis ekipleri tarafından hazırlandığını vurguladı. Restoranda iki ayrı platform bulunduğunu; iç taraftaki büyük platform ile pencere kenarındaki platformun birbirine zıt veya paralel şekilde dönebildiğini söyledi. Bu düzenlemenin ziyaretçilere farklı görsel deneyimler sunacağını ve mekanın "farklı bir etkinlik" olacağını ifade etti.

alan düzenlemesi ve ağaçlandırma planı:

Belediye, Çünür Tepesi'nin toplam 250 bin metrekarelik alanını şehrin hizmetine sunuyor. Başdeğirmen daha önce belediyenin 131 bin metrekare alanı satın aldığını, mevcutta sahip olunan 120 bin metrekare ile birlikte toplam 250 bin metrekareye ulaşıldığını hatırlattı. Bölgeye çay bahçeleri, dinlenme ve seyir alanları ile büyük bir şelale yapılacağı; ayrıca badem ağaçlarının büyük bölümünün yaşlanmış ve hastalık almış olduğundan söz edilerek bu yıl ve önümüzdeki yıl binin üzerinde badem ağacı fidanı dikileceği belirtildi. Ağaçların arasına farklı meyve türleri de eklenecek ve ilkbaharda bölgenin görsel olarak canlanması hedefleniyor.

Başdeğirmen, projenin yalnızca tek bir yapıdan ibaret olmadığını, çevresel ve rekreasyonel düzenlemelerle birlikte ziyaretçilere günün her saatinde farklı bir atmosfer sunacağını söyledi. Müteahhitin özenli çalıştığını, etüt proje müdürlüğü ve süreci takip eden ekiplerin emeklerine teşekkür ettiğini ekledi.

Planlanan hizmete giriş zamanı olarak Başdeğirmen, şehrin önümüzdeki yaz mevsiminden itibaren bu yapının hizmete açılacağını belirtti ve projenin tamamlanmasıyla bölgenin hem kent içi hem de kent dışından gelen ziyaretçiler için cazip bir nokta haline geleceğini ifade etti.

ISPARTA BELEDİYE BAŞKANI ŞÜKRÜ BAŞDEĞİRMEN, ÇÜNÜR TEPESİ’NDE İNŞAAT ÇALIŞMALARI DEVAM EDEN DÖNER RESTORANDA İNCELEMELERDE BULUNDU.