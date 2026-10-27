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Çuvaldan çıkan otomatik tüfek operasyonunda iki şüpheli tutuklandı

Eyüpsultan'da düzenlenen operasyonda 2 şüpheli tutuklandı; araç ve ev aramalarında çuvalda otomatik tüfek, 5 ruhsatsız tabanca ve mühimmat ele geçirildi.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 15:37

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Çuvaldan çıkan otomatik tüfek operasyonunda iki şüpheli tutuklandı

Operasyonun detayları:

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı silah ticaretini önlemeye yönelik çalışma başlattı. Çalışma kapsamında silah ticareti yaptığı belirlenen T.E. (31), 19 Ekim tarihinde Silahtarağa Mahallesinde kullandığı araçta yakalandı. Araçta yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Takip ve ikinci yakalama:

Polis ekipleri, ele geçirilen silahların Zeytinburnu Beştelsiz Mahallesindeki bir parkta bulunan B.A. (29) isimli kişiden temin edildiğini tespit etti. Şüpheliler arasındaki bağlantı kurularak parkta buluşma organize edildi ve buluşma noktasına gelen B.A. ekiplerce yakalandı. Üzerinde yapılan aramada 1 ruhsatsız tabanca, 50 fişek, 2 bin 900 dolar ve bir cep telefonu bulundu.

Ev araması ve adli süreç:

B.A.nın konutunda gerçekleştirilen aramada ise 2 ruhsatsız tabanca, çuval içinde 1 otomatik tüfek, 22 kartuş, 48 fişek, bir pala ve 4 bıçak ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından her iki şüpheli de adliyeye sevk edildi; nöbetçi mahkeme tarafından silah ticareti suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildiler.

İSTANBUL EYÜPSULTAN’DA SİLAH TİCARETİNE YÖNELİK DÜZENLENEN OPERASYONDA YAKALANAN 2 ŞÜPHELİ...

İSTANBUL EYÜPSULTAN’DA SİLAH TİCARETİNE YÖNELİK DÜZENLENEN OPERASYONDA YAKALANAN 2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI. ŞÜPHELİLERİN ARAÇ VE ADRESLERİNDE YAPILAN ARAMALARDA 5 RUHSATSIZ TABANCA, ÇUVAL İÇERİSİNDE 1 OTOMATİK TÜFEK VE MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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