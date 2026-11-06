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Dağcı ekipten anlamlı selam: şehit ve gaziler için tepeye bayrak diktiler

Trabzonlu dağcı ekip, Şırnak'ın Uludere-Beytüşşebap yolunda, şehit ve gaziler anısına yüksek bir tepeye ay yıldızlı al bayrağı dikerek duygulandırdı.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 09:57

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Dağcı ekipten anlamlı selam: şehit ve gaziler için tepeye bayrak diktiler

Trabzonlu ekipten Şırnak'ta anlamlı hareket

Şırnak'ta, Beytüşşebap ve Uludere ilçeleri yol güzergahında görev yapan Trabzonlu bir dağcılık ekibi, çalışma alanına bu kez duygusal bir anlam yükledi. Günlerdir bölgedeki tehlikeli taş ve kayaları kontrollü şekilde düşürme çalışması yürüten profesyonel ekip, yüksek rakımlı bir tepenin başına ay yıldızlı al bayrağı dikti.

çalışmanın kapsamı:

Ekip, Uludere-Beytüşşebap güzergahında özellikle düşme riski taşıyan blok kaya ve taşları güvenli şekilde temizlemek için görev yapıyordu. Bu teknik çalışmalar sırasında çalışma ekipmanları ve deneyimleriyle çevredeki güvenliği sağlarken, aynı bölgede anma amacıyla bayrak dikme kararı aldı. Yapılan bayrak direği ve asılan bayrak, yoldan geçenlerin ve görevlilerin dikkatini çekti.

ekibin mesajı:

Ekip şefi Muhammet İskender, uygulamanın hem anma hem de moral kaynağı olduğunu belirtti. İskender, "Uludere-Beytüşşebap güzergahında çalışıyoruz. Daha önceki projelerimizde olduğu gibi burada da şehit ve gazilerimizin anısına bir bayrak diktik. Şanlı Türk bayrağımızı diktik buradan tüm şehit ve gazilerimize selam olsun" dedi. Bu sözler, çalışma sırasında bulunan ve gören kişilerde duygusal bir etki bıraktı.

Alınan güvenlik önlemleri ve profesyonel uygulamalar sayesinde bölgedeki yol çalışmaları planlandığı şekilde sürerken, ekibin bayrak dikme davranışı hem yerel hem de görev yapan asker ve poliste takdir topladı. Yapılan bu jest, çalışmanın teknik yönünün yanında anlam boyutunu da güçlendirdi.

ŞIRNAK’TA ÇALIŞAN KARADENİZLİ DAĞCI EKİP ŞEHİT VE GAZİLER ANISINA AY YILDIZLI AL BAYRAĞIMIZI...

ŞIRNAK’TA ÇALIŞAN KARADENİZLİ DAĞCI EKİP ŞEHİT VE GAZİLER ANISINA AY YILDIZLI AL BAYRAĞIMIZI GÖNDERE ÇEKTİ. ÇALIŞTIKLARI DAĞLIK ALANA DİREK DİKİP BAYRAK ASAN EKİPTEN DUYGULANDIRAN HAREKET

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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