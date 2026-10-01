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Dağlardan sofraya: Kütahya'nın doğal alıçları tezgâhlarda

Kütahya'da dağlardan toplanan doğal alıçlar eylül sonundan itibaren tezgâhlarda yerini alıyor; taze tüketim ve reçel için yoğun talep görmeye başladı.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 09:52

GÜNCELLEME: 01 Ekim 2026 - 09:54

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EDİTÖR: Berk Doğan

Dağlardan sofraya: Kütahya'nın doğal alıçları tezgâhlarda

Kütahya ve çevresinde kışın habercisi sayılan alıç meyvesi, dağlardan toplanarak pazarlarda ve seyyar tezgâhlarda satışa sunulmaya başlandı. Doğal, katkısız yapısıyla dikkat çeken alıç, özellikle eylül ayının sonlarına doğru tezgahtaki yerini alırken havaların soğuması talebi artırıyor.

doğal yetişme ve toplama:

Seyyar satıcı Mustafa Akan, alıcın dağlık alanlarda özel bir bakım gerektirmeden kendi halinde yetiştiğini ve yaz aylarının sonlarından itibaren toplama çalışmalarına başladıklarını aktardı. Akan, alıçların fındık büyüklüğünde olduğunu, ekşimsi bir tadı bulunduğunu ve sarı ile turuncu başta olmak üzere farklı renklerde toplandığını söyledi. Her rengin ayrı bir aroma ve lezzet profili taşıdığını belirtti.

tüketim alışkanlıkları ve fiyat:

Akan, alıcın yalnızca taze tüketilmediğini; yörede evlerde reçel ve marmelat yapımında da yoğun olarak kullanıldığını vurguladı. Meyvenin vitamin ve mineral açısından zengin olduğuna dikkat çeken satıcı, özellikle kış aylarında soğuk algınlığına karşı tüketilmesinin tavsiye edildiğini ifade etti.

Dağlardan toplanan alıçların tamamen doğal olduğunun altını çizen Mustafa Akan, ürünlerinin kilosunu 50 liraden sunduklarını söyledi. Akan, doğal ürün arayan tüketicilerin dağlardan toplanmış alıçları tercih etmesi gerektiğini, bunun hem sağlık hem de yöresel lezzet arayanlar için önem taşıdığını belirtti.

Kütahya'da sonbaharın ilerlemesiyle birlikte tezgâhlarda görünürlüğü artan alıç, kendine özgü ekşimsi tadı ve çok yönlü kullanım alanlarıyla vatandaşların ilgisini çekmeye devam ediyor.

KÜTAHYA&#039;DA DAĞLARDAN TOPLANAN ALIÇ TEZGAHLARDAKİ YERİNİ ALDI

KÜTAHYA'DA DAĞLARDAN TOPLANAN ALIÇ TEZGAHLARDAKİ YERİNİ ALDI

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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