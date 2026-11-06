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Dalaman'da hasar tespiti seferberliği: Muğla Büyükşehir 6 mahallede saha çalışması başlattı

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Dalaman’da şiddetli yağış sonrası Merkez, Ege, Hürriyet, Şerefler, Karaçalı, Kapukargın ve Kargınkürü mahallelerinde hasar tespit çalışmalarına başladı.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 10:49

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EDİTÖR: Aslı Han

Dalaman'da hasar tespiti seferberliği: Muğla Büyükşehir 6 mahallede saha çalışması başlattı

çalışmanın kapsamı:

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Dalaman ilçesinde son dönemde etkili olan şiddetli yağışların ardından oluşan sel hasarını tespit etmek üzere sahaya çıktı. Ekipler, öncelikli olarak Merkez, Ege, Hürriyet, Şerefler, Karaçalı, Kapukargın ve Kargınkürü mahallelerinde inceleme yürütüyor.

Büyükşehir tarafından kurulan hasar tespit komisyonu, mahallelerde yaşayan vatandaşların ihtiyaçlarını ve görülen zararları yerinde tespit ederek raporlayacak. Çalışmalar, vatandaşların mağduriyetinin hızlı şekilde giderilmesi amacıyla planlanıyor.

kiminle, nasıl bir çalışma yürütülüyor:

Hasar tespit çalışmaları Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülüyor. Saha çalışmasına ayrıca Basın Yayın ve Halkla İlişkiler, İlçe Hizmetleri 3. Bölge, İtfaiye, Muhtarlık İşleri, Tarımsal Hizmetler, Sağlık ve Sosyal Hizmetler, Fen İşleri ve MUSKİ birimleri katıldı; toplamda 9 daire sahada görev alıyor.

Ekipler, selden etkilenen yapılar, altyapı hasarları, tarımsal zararlar ve sağlık-sosyal ihtiyaçlar gibi başlıkları yerinde değerlendiriyor. Toplanan veriler, komisyonun hazırlayacağı hasar tespit raporunun temelini oluşturacak.

komisyon raporu ve destek süreci:

Komisyon saha incelemelerini tamamladıktan sonra elde edilen bulgular rapor haline getirilecek. Rapor doğrultusunda, selden zarar gören vatandaşların öncelikli ihtiyaçları belirlenecek ve Büyükşehir Belediyesi’nin ilgili birimleri tarafından gerekli destekler uygulanacak.

Dalaman Hürriyet Mahallesi Muhtarı Ümmü Korkmaz, çalışmalara ilişkin, 'Dalaman’da yaşanan sel felaketinin ardından Muğla Büyükşehir ekipleri mahallemize gelerek hasar tespit çalışmalarına başlamıştır. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımıza Ahmet Aras Bey’e çok teşekkür ederiz' diye konuştu.

Muğla Büyükşehir Belediyesi 3. Bölge Daire Başkanı Mehmet Dikdere da süreci şöyle özetledi: 'Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras’ın talimatları doğrultusunda Dalaman ilçemizde meydana gelen sel felaketinden sonra mahallelerimizde hasar tespit çalışmalarına başladık. Hasar tespit çalışmalarımız tamamlandıktan sonra komisyon tarafından yapılan değerlendirme neticesinde vatandaşlarımıza gerekli desteklemeleri, yardımları yapacağız.'

Kıyı Belediyeler Birliği ile birlikte hareket ettiklerini belirten Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, yağışların ilk gününden itibaren ilgili birimlerin sahada olduğunu ve hasar tespit çalışmalarıyla vatandaşların mağduriyetlerinin yerinde belirlendiğini ifade etti.

Şehir yetkilileri, kısa vadede acil ihtiyaçların karşılanması, orta ve uzun vadede ise altyapı onarımları ve rehabilitasyon çalışmaları için rapor sonuçlarını beklediklerini belirtiyor. Vatandaşlardan ise hasar tespit ekiplerine kolaylık sağlanması ve tespit çalışmalarının hızlandırılması konusunda iş birliği isteniyor.

MUĞLA’NIN DALAMAN İLÇESİNDE GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE ETKİLİ OLAN ŞİDDETLİ YAĞIŞLARIN ARDINDAN MEYDANA...

MUĞLA’NIN DALAMAN İLÇESİNDE GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE ETKİLİ OLAN ŞİDDETLİ YAĞIŞLARIN ARDINDAN MEYDANA GELEN SEL FELAKETİNİN YARALARINI SARMAK İÇİN MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HAREKETE GEÇTİ. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EKİPLERİ, SELDEN ETKİLENEN 6 MAHALLEDE HASAR TESPİT ÇALIŞMALARINA BAŞLADI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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